タレント大沢あかね（40）が、3日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜午後10時）に出演。夫・劇団ひとり（49）への不満を爆発させた。

大沢は「パパは甘いですよ。子どもがかわいいから。だから私が『宿題やったの？』、『片付けたの？』、『何とかした？』って言うと、（ひとりが）『また怒ってるよ。逃げよう逃げよう（小声）』って。ちょっといいところ持ってかないでって。呼び出して。『何やってくれてんねん』って」と夫とのエピソードを語った。

井桁弘恵から「夫婦で決めていることとかあるんですか？」と聞かれると、大沢は「全くなくて。ルールを決めても、私が守れないんですよ」と答えた。

大沢は「1回ね、彼が私に対して諦めたなって瞬間があって、それが付き合ってるときに『プレゼント何がほしい？』って聞いたの。そうしたら『あかねとケンカしたらすぐ仲直りできるチケットがほしい』って言ったの。“かわいい”と思って。『わかった作るね』とか言って。“あかねと省吾がけんかしてもすぐ仲直りできるチケット”みたいなのを5枚つづりであげたんですよ。本人めっちゃよろこんで。その1カ月後ぐらいにすごいケンカしたんですよ。そうしたら彼が、チケット持ってきて『これ！ これでお願い』って言って。私が『こんなもんで許すと思うなよ！』って言ってから、彼は全てに対して諦める」と語り、MC陣を笑わせた。