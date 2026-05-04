「今日好き」村谷はるな、ノースリーブ姿で美肌輝く「めっちゃ綺麗」「大人っぽい」の声
【モデルプレス＝2026/05/04】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた村谷はるなが5月3日、自身のInstagramを更新。ノースリーブのスタイルを公開した。
【写真】「今日好き」19歳美女「大人っぽい」美肌輝くノースリ姿
村谷は「もうすぐ20歳 家族みんなで少し早めの誕生日をお祝いしたよ」とつづり、写真を投稿。花束を持ち、ケーキの前で笑顔を見せ、赤いノースリーブからスラリと伸びる腕が際立つスタイルを披露している。
この投稿には「めっちゃ綺麗」「家族でお祝い仲良くて羨ましい」「特別な20歳ですね」「今日のビジュも最高」「大人っぽい」などとコメントが集まっている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。村谷は林田拓也と「冬休み編2024」で出会い、「卒業編2025inソウル」にてカップル成立となり、“たくはる”の愛称で注目を集めている。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」19歳美女「大人っぽい」美肌輝くノースリ姿
◆村谷はるな、ノースリーブ姿で美肌輝く
村谷は「もうすぐ20歳 家族みんなで少し早めの誕生日をお祝いしたよ」とつづり、写真を投稿。花束を持ち、ケーキの前で笑顔を見せ、赤いノースリーブからスラリと伸びる腕が際立つスタイルを披露している。
◆村谷はるなの投稿に反響
この投稿には「めっちゃ綺麗」「家族でお祝い仲良くて羨ましい」「特別な20歳ですね」「今日のビジュも最高」「大人っぽい」などとコメントが集まっている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。村谷は林田拓也と「冬休み編2024」で出会い、「卒業編2025inソウル」にてカップル成立となり、“たくはる”の愛称で注目を集めている。（modelpress編集部）
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