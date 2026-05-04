【ひらがなクイズ】解けると快感！ 空欄を埋める2文字は？ ヒントは輝くアクセサリー
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、社会生活において欠かせない自覚や義務、人々の心をひきつける美しい結晶、そして学校などで使われるリストという、3つの言葉を選びました。重みのある概念からきらびやかな品々まで、共通の2文字を頭の中でつなぎ合わせてみましょう。
□□にん
ほう□□
しゅっ□□ぼ
ヒント：自分が引き受けて果たさなければならない任務や義務。希少価値が高く、美しく磨き上げられた結晶。そして、集まりに参加しているかどうかを記録するリストのことを思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「せき」を入れると、次のようになります。
せきにん（責任）
ほうせき（宝石）
しゅっせきぼ（出席簿）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、社会的な倫理観、自然界が生んだ美の象徴、そして組織管理の実用的な道具という、異なる文脈の言葉を組み合わせました。音の響きを意識することで、漢字は違えど同じ音が言葉を支える面白さを、パズルのプロセスを通じて再発見できたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、社会生活において欠かせない自覚や義務、人々の心をひきつける美しい結晶、そして学校などで使われるリストという、3つの言葉を選びました。重みのある概念からきらびやかな品々まで、共通の2文字を頭の中でつなぎ合わせてみましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
ほう□□
しゅっ□□ぼ
ヒント：自分が引き受けて果たさなければならない任務や義務。希少価値が高く、美しく磨き上げられた結晶。そして、集まりに参加しているかどうかを記録するリストのことを思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：せき正解は「せき」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「せき」を入れると、次のようになります。
せきにん（責任）
ほうせき（宝石）
しゅっせきぼ（出席簿）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、社会的な倫理観、自然界が生んだ美の象徴、そして組織管理の実用的な道具という、異なる文脈の言葉を組み合わせました。音の響きを意識することで、漢字は違えど同じ音が言葉を支える面白さを、パズルのプロセスを通じて再発見できたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)