◆ＪＡＢＡ選抜新潟大会 ＴＤＫ１―６巨人３軍（４日・ハードオフ新潟）

社会人野球のＪＡＢＡ新潟大会に出場している巨人３軍は準決勝に臨み、快勝でこの日行われる決勝に進出した。

育成２年目右腕の先発・堀江は初回２死一塁で４番を空振り三振に仕留め、無失点スタート。８回まで散発５安打で得点を与えなかった。９回は先頭から３連続長短打を浴びて１点を失ったが、８回２／３を８安打１失点と好投。最後は同じく育成の石田隼が試合を締めた。

打線は初回に１点を先制すると、２回は育成・北村の適時打で追加点。７回には４番・ティマの２点適時打などで３点を奪った。

勝利に大きく貢献した先発・堀江は「トーナメント戦で緊張感があるなか、先輩たちが試合をつくってくれていたので、自分は投げて期待に応えられれば、と最初から最後まで投げきる思いで投げました。試合前に（捕手の）坂本達也さんと話をして、三振よりもテンポ良く打たせていく。ピンチや、欲しいところでは三振が取れるように話したので、途中まではイメージ通り投げられました」と振り返った。

その上で「最終回も『同じように変えずに投げよう』と言ってもらいましたが、ストレートの球威や変化球のキレの部分で前半に劣るものがあり、連打を浴びてしまい、最後まで投げきれなかったのが自分の甘さだと思った。完投できませんでしたが、いい勉強になったので、次につなげられるようにしたいです」とコメントした。