◆米女子ゴルフツアー リビエラマヤ・オープン最終日（３日、メキシコ・エルカマレオンＧＣ＝６５８３ヤード、パー７２）

最終ラウンドが行われ、ツアー初優勝へ３位から出た勝みなみ（明治安田）は４バーディー、６ボギー、２ダブルボギーの７８と崩れ、通算４アンダーの１３位に終わった。

「４日間のうちの一日という気持ちで入った」という最終日は、優勝した世界ランキング１位のネリー・コルダ（米国）と最終組でプレー。４打差を追ったが、悔しい結果になった。１番でティーショットを左に曲げてスコアを落とし「４日間とも左に行った。いいスタートではなかった」。５番パー５では第１打を左の池に入れてボギー。イーグルを奪ったコルダの背中は遠のいた。

「最終日にいいプレーができなかった。ネリーのことは気にしていなかったけど、ティーショットをダフって池に入れ、自分のプレーにがっくりきてしまった」と振り返った。「きょうで全部出しきったと思うので、来週は違う気持ちで頑張りたい」。次戦のみずほアメリカズ・オープン（７〜１０日、ニュージャージー州）へ切り替えた。