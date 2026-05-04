三上悠亜、美ウエストチラリの純白セットアップ姿「スタイル抜群」「天使みたい」の声
【モデルプレス＝2026/05/04】タレントの三上悠亜が5月2日、自身のInstagramを更新。白のセットアップスタイルを披露し、反響が寄せられている。
【写真】32歳SKE出身元セクシー女優「ドキッとした」ウエストのぞく純白コーデ
三上は「ご飯の時はお茶です」とつづり、写真を投稿。白いレースのノースリーブトップスに、フリルロングスカートのセットアップスタイルで、ショート丈のトレンチコートと白いスニーカーを合わせ、引き締まったウエストがチラリとのぞくスタイルとなっている。
この投稿には「可愛いですね」「スタイル抜群」「白い服も似合ってる」「天使みたい」「ドキッとした」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）
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【写真】32歳SKE出身元セクシー女優「ドキッとした」ウエストのぞく純白コーデ
◆三上悠亜、白のフリルセットアップで美ウエストチラリ
三上は「ご飯の時はお茶です」とつづり、写真を投稿。白いレースのノースリーブトップスに、フリルロングスカートのセットアップスタイルで、ショート丈のトレンチコートと白いスニーカーを合わせ、引き締まったウエストがチラリとのぞくスタイルとなっている。
◆三上悠亜の投稿に反響
この投稿には「可愛いですね」「スタイル抜群」「白い服も似合ってる」「天使みたい」「ドキッとした」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）
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