IZ*ONE出身イ・チェヨン、斬新な水色ヘアショット公開「似合っちゃうのさすが」「オーラ凄い」の声
【モデルプレス＝2026/05/04】グローバルグループ・IZ＊ONE（アイズワン）出身のイ・チェヨン（Lee Chaeyeon）が5月3日、自身のInstagramを更新。斬新なヘアスタイルを公開し反響を呼んでいる。
【写真】26歳IZ*ONE出身美女「ハイセンスすぎる」水色ヘアショット
チェヨンは「ビジュアライザー後ろ」（※日本語翻訳）とつづり、撮影中のオフショットを複数枚公開。美しいボディが目を引く様々なポーズでのショットや、日頃の金髪から一転したピンクカラーのヘアスタイルなどを披露している。水色のウィッグのショットでは、メガネをかけ美しい肩のラインがのぞくショットも投稿している。
この投稿にファンからは「可愛すぎる」「水色も似合いますね」「似合っちゃうのさすが」「雰囲気が変わって素敵」「ハイセンスすぎる」「ミディアムヘアも良いですね」「オーラ凄い」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】26歳IZ*ONE出身美女「ハイセンスすぎる」水色ヘアショット
◆イ・チェヨン、水色の髪型で雰囲気ガラリ
チェヨンは「ビジュアライザー後ろ」（※日本語翻訳）とつづり、撮影中のオフショットを複数枚公開。美しいボディが目を引く様々なポーズでのショットや、日頃の金髪から一転したピンクカラーのヘアスタイルなどを披露している。水色のウィッグのショットでは、メガネをかけ美しい肩のラインがのぞくショットも投稿している。
◆イ・チェヨンの投稿に反響
この投稿にファンからは「可愛すぎる」「水色も似合いますね」「似合っちゃうのさすが」「雰囲気が変わって素敵」「ハイセンスすぎる」「ミディアムヘアも良いですね」「オーラ凄い」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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