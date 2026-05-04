R・マドリーが“屈辱の花道”は回避も…バルセロナ、史上初エル・クラシコでの優勝争い決着懸かる直接対決へ
ラ・リーガ第34節が先週末に行われ、首位のバルセロナと2位のレアル・マドリーは揃って勝利した。バルセロナは次節の直接対決となるエル・クラシコで引き分け以上に終わると2連覇が確定する。
首位のバルセロナは2日のオサスナ戦で2-1の勝利を収めて勝ち点を88に伸ばした。R・マドリーは翌3日にエスパニョール戦を実施。引き分け以下だとバルセロナの優勝が決まり、次節のエル・クラシコで入場時に慣例的に花道を作る可能性もある状況での一戦だったが、2-0の完封勝利で勝ち点77として11ポイント差をキープした。
そうして迎える次節のエル・クラシコは、バルセロナがライバルとの対戦でリーグ優勝を決められる注目の一戦になることが確定した。『BBC』によると1929年に始まったラ・リーガにおいて、エル・クラシコで優勝争いが決着したことは一度もないという。運命の一戦は改修されたカンプ・ノウで行われる。
『マルカ』によると、バルセロナの選手は今節で優勝が決まってR・マドリーに花道を作ってもらうことと、エル・クラシコで優勝を決めることのどちらが良いかに関しては大した興味を示していなかった模様。『ムンド・デポルティーボ』はFWロベルト・レバンドフスキが「目標は残り全勝して勝ち点100に到達すること」と述べたことを伝えており、優勝が決まるタイミングよりも2012-13シーズン以来の大台到達に向けて集中しているようだ。
首位のバルセロナは2日のオサスナ戦で2-1の勝利を収めて勝ち点を88に伸ばした。R・マドリーは翌3日にエスパニョール戦を実施。引き分け以下だとバルセロナの優勝が決まり、次節のエル・クラシコで入場時に慣例的に花道を作る可能性もある状況での一戦だったが、2-0の完封勝利で勝ち点77として11ポイント差をキープした。
『マルカ』によると、バルセロナの選手は今節で優勝が決まってR・マドリーに花道を作ってもらうことと、エル・クラシコで優勝を決めることのどちらが良いかに関しては大した興味を示していなかった模様。『ムンド・デポルティーボ』はFWロベルト・レバンドフスキが「目標は残り全勝して勝ち点100に到達すること」と述べたことを伝えており、優勝が決まるタイミングよりも2012-13シーズン以来の大台到達に向けて集中しているようだ。