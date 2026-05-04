大リーグ公式サイトは３日（日本時間４日）、２４年間、ホワイトソックスを担当するスコット・マーキン記者による「チームメートとしての村上は、スラッガーとしての村上と同じくらい印象的」とした村上宗隆内野手の人間性を紹介する記事を掲載した。

記事では１日に８−２で勝ったパドレス戦で本塁打を放った村上の、試合後の様子を紹介。日米メディアによる１５分間の取材やクールダウンとシャワーを終え、さらに球団ＯＢで解説者のゴードン・ベッカム氏の５歳と３歳の息子２人の相手をしたという。

ベッカム氏は「彼は子どもたちのために２、３分、時間を割いてくれた。息子達は背番号５が本塁打を打ったことを知っていて、ハイタッチをしたがったんだ」と感謝し、同時に「それが彼の人間性を表している。彼は疲れているだろうし、約１カ月半、毎晩これを続けているはずだ。しかし、彼は特別な存在だ。スペシャルという言葉以外に表現しようがない」と村上の人間性を称賛したという。

マーキン記者は今回のサンディエゴ遠征中に村上がチームメートとの寿司ディナーを企画したエピソードも紹介。スラッガーとして打線を機能させるだけでなく、ロッカールームでのリーダーシップや人間性もチーム内で「スペシャル」と評価される村上の一面を取り上げた。