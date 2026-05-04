東海テレビの情報番組「スイッチ！」でお天気キャスターを務めるタレント、気象予報士の吉田ジョージ（よしだ・じょーじ）さんが3日、死去した。56歳。所属事務所の公式SNSで発表された。

4月17日の番組出演後に倒れ、「意識不明のまま帰らぬ人となりました」と伝えられた。

「スイッチ！」は東海地区の芸能人らが日替わり多数出演する人気ローカル番組。共演者や、他局の気象予報士仲間から、追悼の言葉が相次いだ。

同番組でリポーターを務めているお笑いコンビ、ザ・たっちのかずやは「お悔やみ申し上げます。吉田ジョージさん 東海テレビスイッチ！で長年お世話になりました。メイク室やスタジオでお会いした時はいつも明るく話しかけてくださいました。優しいジョージさん。残念でなりません」としのんだ。

中京テレビ「キャッチ！」の気象予報士、石橋武宜さんは「本当に。。突然すぎて言葉になりません」と記すと「テレビ局は違えど東海地方の天気を一緒に盛り上げていた仲だけに本当に残念でなりません 心よりご冥福をお祈りいたします」とつづった。

CBCテレビ「チャント！」の気象予報士、松木友里恵さんも「本当に突然であまりにも早すぎて言葉になりません。お酒を飲みながら楽しい話も真面目な天気の話もたくさん聞かせていただきました。心よりご冥福をお祈りいたします」と追悼した。