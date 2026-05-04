鈴木唯人、前田大然が負傷か…

欧州サッカー、ドイツ・ブンデスリーガのフライブルクに所属する日本代表MF鈴木唯人が3日（日本時間4日）、ブンデスリーガ第32節ヴォルフスブルク戦に先発出場。しかし後半には右肩付近を痛めて、負傷交代を余儀なくされた。スコットランドでは同代表FW前田大然が、試合後に左足を引きずるシーンも。相次ぐ欧州組の負傷に、ファンも悲鳴をあげている。

鈴木はトップ下で先発出場。ゴール前に侵入して味方のボールを引き出すなど、果敢なプレーを見せていた。しかし後半33分、中盤でボールを繋いだ際に、視界の外から突っ込んできた相手選手と激しく接触すると、右肩付近を押さえながら、ピッチ内に倒れこんだ。医療スタッフが処置したが、結局途中交代となった。

日本代表では6試合に出場。1-0で歴史的勝利を果たした3月のイングランド戦にも出場していた24歳の負傷シーンに、X上の日本ファンも心配の声をあげている。

「鈴木唯人がダメってなると大分事情変わるぞ…」

「軽傷であること祈る」

「頼むから折れてないでくれ…」

「唯人負傷……W杯間に合ってくれ…」

「唯人選手、大然選手共に怪我が軽くあります様に」

「ここに来てまた怪我人増えるのは勘弁……軽傷であれ」

「鈴木唯人負傷はあかんて……」

「ここにきて日本代表ワールドカップメンバー発表前に負傷者が。やばい」

「鈴木唯人がいなくなったらまずい」

またスコットランド・プレミアリーグのセルティックに所属する前田は、第35節ハイバーニアン戦に先発出場し、公式戦3試合連続となるゴールをあげた。しかし試合後には左足のシューズを脱いで、引きずって歩く姿を英メディア「スカイスポーツ」が公開。こちらにも日本ファンから「頼むから無事であってくれ」「戦術前田大然はオプションとして重要だから痛い」といった声があがっていた。



（THE ANSWER編集部）