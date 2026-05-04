F1「スクーデリア・フェラーリ」チームのドライバーであるシャルル・ルクレール（28）が、「ロレアル パリ」のグローバル・アンバサダーに就任した。ルクレールは、同社のメン エキスパートおよびヘアケア＆スタイリング製品の顔となり、幼少期から親しんできたブランドに加わることを「誇りに思う」と語っている。



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米WWDの取材で、ルクレールはロレアル パリへの特別な思いを明かした。「ロレアル パリといえば、いつも母を思い浮かべるんだ」「母は美容師で、家にはいつもロレアル パリの商品があって、テレビCMを見ながら育った」。さらに、「人生の中に強い女性がいることに感謝しているし、女性のエンパワーメントを掲げるブランドの一員になれることを本当に誇りに思う」と述べ、「男性の強さは、この使命を支え、共に歩むことから生まれると信じている」と続けた。



一方、ロレアル パリのグローバル・プレジデントであるレティシア・トゥペは、ルクレール起用の理由を説明。「彼の絶え間ない卓越性への探求、決断力と回復力、そして感受性や共感力は、今の世界に必要なロールモデルそのもの」と評価している。



（BANG Media International／よろず～ニュース）