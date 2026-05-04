東京発3ピースロックバンド、ボーカル・ギターが脳出血を発症「復帰の目処がたたず…」 ライブキャンセルへ
東京発の3ピースロックバンドのThe cold tommyが3日、公式Xを更新。ボーカル・ギターの研井文陽が脳出血で倒れたことを明かし、すべてのライブをキャンセルすることを伝えた。
【動画あり】かっこいいバンドサウンドとともにバンドへの思いをつづったThe cold tommy
同バンドは【大事なお知らせ】と題し、「突然のご報告で大変申し訳ございません。5月2日深夜、研井文陽(Vo./Gt.)が脳出血で倒れてしまい復帰の目処がたたず、現在予定している全てのライブをキャンセルせざるを得なくなってしまいました」と報告。「ライブを楽しみにしてくれていた皆様や関係者の皆様にはご迷惑をおかけします」と詫びた。
また、4日にはインスタグラムに、楽曲の動画とともに同様の内容を投稿。加えて「以下のライヴをキャンセルさせていただきます」とし、「5月5日(火) 吉祥寺Planet K」「6月5日(金) 下北沢Daisy Bar(自主企画)」「6月17日(水) 吉祥寺 Planet K」「すでにご購入いただいている前売り券の払い戻しなどに関しましては、また改めてお知らせさせていただきます」と伝えた。
The cold tommyは、研井文陽、榊原ありさ、松原一樹の3人組で、2009年秋に活動スタート。
【動画あり】かっこいいバンドサウンドとともにバンドへの思いをつづったThe cold tommy
同バンドは【大事なお知らせ】と題し、「突然のご報告で大変申し訳ございません。5月2日深夜、研井文陽(Vo./Gt.)が脳出血で倒れてしまい復帰の目処がたたず、現在予定している全てのライブをキャンセルせざるを得なくなってしまいました」と報告。「ライブを楽しみにしてくれていた皆様や関係者の皆様にはご迷惑をおかけします」と詫びた。
The cold tommyは、研井文陽、榊原ありさ、松原一樹の3人組で、2009年秋に活動スタート。