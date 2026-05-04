女優有村架純（33）が、3日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜午後10時）に出演。13年前期のNHK連続テレビ小説「あまちゃん」への出演が決まった理由を明かした。

有村は同作で、小泉今日子扮（ふん）する天野春子の青年期を演じた。役をきっかけに世間に認知されるようになり「忙しくさせていただいたのは『あまちゃん』が大きかったと思います」と感謝した。

同作のヒロインオーディションも受けており「その時はヒロインという夢はかなわなかったんですけど。プロデューサーの方が『笑った時のここの、あごのラインが小泉さんに似ているね』ってことで幼少期の役をいただいて」と役が決定した経緯を語った。

演じた春子はアイドルを目指す役どころで「春子が『バカにしないでよ』って気持ちを爆発させるシーンがあって」と回想。「自分的にも、『あまちゃん』に出演させていただくまでにもいろんなオーディションに落ちたりとか悔しい思いをいっぱいしてきた中で、春子もそういう境遇にある役だったので。妙に感情がリンクする部分があったというか、すごい鮮明に覚えてますね」としみじみと話した。