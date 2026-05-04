NPB(日本野球機構)は4日の公示を発表。広島は大瀬良大地投手と辻大雅投手を登録し、齊藤汰直投手を抹消しました。

前日3日の中日戦は降雨の影響で中止。4日からはDeNAとの3連戦がスタートしますが、登録となった大瀬良投手はこの日の先発マウンドにあがります。今季初登板は4月22日のヤクルト戦。この日は5回2失点で敗戦投手となりました。それ以来となる今季2登板目で好投なるか注目です。

同じく登録となった辻投手は4月7日以来となる再昇格。抹消されて以降はファームでも失点を重ねていましたが、直近2試合ではいずれも被安打0、無失点に抑える好投を見せています。

一方抹消されたのは、ドラフト2位で亜細亜大から入団したルーキー右腕・齊藤投手です。開幕一軍を勝ち取るも10登板で防御率9.31。上々の投球を続けてきましたが、1日の中日戦で1回2失点とすると、直近登板となった2日の中日戦でも失点を重ねました。この日は「0-0」で迎えた7回のマウンドにあがると、1アウトから連打を浴びてピンチを招き、自身の暴投で1失点。さらに2本のタイムリーを浴び2アウトのみで降板となっていました。