人気YouTuber・Rちゃん、“人生初”ゴルフウェアから美脚スラリ「シルエット最強」「ラインが美しい」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/05/04】人気YouTuberのRちゃんが5月3日、自身のInstagramを更新。ゴルフウェア姿を投稿し反響を呼んでいる。
【写真】29歳美女YouTuber「お人形さんみたい」美脚際立つミニスカゴルフウェア姿
Rちゃんは「人生初のゴルフ。めっちゃ焼けた一」とゴルフ場と思われる場所での写真を複数枚投稿し、ゴルフカートに乗った姿などを公開。白のフリルがついたノースリーブニットに黒のミニスカート、白のキャップ姿を披露しており、スラリとした美しい脚が際立っている。
この投稿にファンからは、「初ゴルフお疲れ様でした」「ゴルフウェア可愛すぎる」「シルエット最強」「お人形さんみたい」「脚のラインが美しい」「圧倒的な美ですね」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】29歳美女YouTuber「お人形さんみたい」美脚際立つミニスカゴルフウェア姿
◆Rちゃん、ゴルフウェアのミニスカから美脚スラリ
Rちゃんは「人生初のゴルフ。めっちゃ焼けた一」とゴルフ場と思われる場所での写真を複数枚投稿し、ゴルフカートに乗った姿などを公開。白のフリルがついたノースリーブニットに黒のミニスカート、白のキャップ姿を披露しており、スラリとした美しい脚が際立っている。
◆Rちゃんの投稿に反響
この投稿にファンからは、「初ゴルフお疲れ様でした」「ゴルフウェア可愛すぎる」「シルエット最強」「お人形さんみたい」「脚のラインが美しい」「圧倒的な美ですね」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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