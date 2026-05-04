イプサ新作薬用化粧水が登場♡うるおい続くザ・タイムＲ アクア eに注目

肌の乾燥、テカリ、毛穴の目立ち、くすみ印象など、毎日変化する肌悩みに寄り添う新作がイプサから登場。長年“肌と水”に向き合ってきたブランドが、先進の保湿研究をもとに開発した薬用化粧水「ザ・タイムＲ アクア e」を2026年4月23日（木）より発売します。みずみずしさをキープしながら、美白*²や肌あれ防止まで叶える注目アイテムです。

うるおい不足による肌悩みに多角的アプローチ

現代の肌悩みはそれぞれ別の原因に見えても、背景には水分環境の乱れがあるとイプサは着目。

「ザ・タイムＲ アクア e」は、乾燥・ニキビ・肌あれ・テカリ・毛穴の目立ち・乾燥くすみ¹の6つの悩みに対応し、さらに美白²ケアまでできる薬用化粧水です。

肌表面にうるおい成分を留まらせる人工的な水の層を形成し、乾燥状態に応じて水分を補給。逃がしにくい肌状態へ導き、角層のすみずみまでうるおいを届けます。

水をまとったようなぷるんとした肌印象へ整えてくれるのが魅力です。

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新保湿技術でみずみずしさが続く

イプサ ザ・タイムＲ アクア e（医薬部外品）

価格：100mL3,520円（税込）／200mL5,500円（税込）

採用されたのは、イプサ独自の「アクアサイエンステクノロジー」。進化した保湿成分アクアプレゼンターⅣ*⁴に加え、3種の植物エキスを配合しています。

・メリッサエキスGL

・チンピエキスGL

・マヨラナエキスGL

これらの保湿成分が肌をやさしく包み込み、しっとりしながらもべたつきにくい使用感を実現。

さらにｍ-トラネキサム酸*⁵配合で、メラニンの生成を抑えシミ・そばかすを防ぎます。グリチルリチン酸ジカリウムも配合し、肌あれ予防にもアプローチ。

無香料、無着色、アルコール（エタノール）フリー、油分フリーで、毎日使いやすい処方も嬉しいポイントです。

発売日：2026年4月23日（木）

容器デザインやサステナブル面にも注目

ボトルは、水の流れを思わせる透明感あるデザイン。やわらかな曲線で手になじみやすく、スキンケアタイムを心地よく演出してくれます。

さらに従来品から継続して、ケミカルリサイクルPET約50％のボトルを採用。美しさだけでなく、環境への配慮も感じられる一本です。

まとめ

肌のうるおいが整うことで、毎日のコンディションまで前向きに感じられるもの。

イプサの新しい薬用化粧水「ザ・タイムＲ アクア e」は、乾燥対策から美白*²、肌あれ防止まで幅広くサポートしてくれる頼もしい存在です♡

季節の変わり目やゆらぎやすい時期こそ、うるおいに満ちた肌づくりを始めてみてはいかがでしょうか。