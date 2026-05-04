メーガン妃が、大学時代の親友の子供の特別な出来事を祝うため、めずらしく単独でシカゴまで旅行に出かけた。米誌ピープルが３日、報じた。

同誌は２日にシカゴのホーリーネーム大聖堂で行われた初聖体拝領式に出席したメーガン妃の写真をＳＮＳに投稿した。写真には、上品なベージュのタートルネックを着たメーガン妃が、子供たちが通路を進む様子を見ながら微笑んでいる姿が写っている。

これはメーガン妃が週末にシカゴを訪れ、大学時代からの親友の息子の初聖体拝領式に出席した際のもので、メーガン妃がその男の子の名付け親であることも確認されている。妃はすでにカリフォルニア州モンテシトの自宅に戻ったと見られている。

ある情報筋によるとメーガン妃は教会に早めに到着し、他の家族や友人たちと一緒に座席で待っていたこと、また、特別な入り口を使ったり、特別な配慮を受けたりはしなかったという。

メーガン妃は１９９９年から２００３年までシカゴのノースウェスタン大学に通い、演劇と国際関係学の学士号を取得して卒業した。その時代の親友の息子の式典に出席した模様だ。

メーガン妃は今回の式に続き、今週は祝賀ムードに包まれている。６日には、長男のアーチー王子が７歳の誕生日を迎えるからだ。

昨年、メーガン妃は王子の未公開写真を公開することで誕生日を祝った。その写真には、バルコニーから海に沈む夕日を見つめるアーチー王子の後ろ姿が写っており、太陽が彼の頭の周りにまばゆい光を放っていた。

メーガン妃は「私たちの息子、私たちの太陽 アーチー、６歳の誕生日おめでとう！」とキャプションを添えており「先週末のパーティーで一緒にお祝いしてくれた皆さん、彼の誕生日を本当に特別なものにしてくれてありがとう」とつづっている。

何かと批判ばかりが集中するメーガン妃にとっては、プライベートを楽しむ短いシカゴ旅行となったようだ。