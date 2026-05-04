¿©¤Ù¤ì¤Ð¤Þ¤ë¤Ç¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡ª¼ê´Ö¤Ê¤¯ºî¤ì¤ë¡Ö¥È¥Þ¥È¤È¥ß¡¼¥È¥½¡¼¥¹¤Î¥Á¡¼¥º¾Æ¤¡×¤¬Å·ºÍ¤¹¤®¤ë
¡Ú¥Ð¥ê¥¨12ÉÊ¡Û¥³¥¹¥Ñ°Õ¼±¡ª²ÆÌîºÚ¤È¤ª¼êº¢²Á³Ê¤Î¤ªÆù¤Ç¤¬¤Ã¤Ä¤ê¿©¤Ù¤´¤¿¤¨¤Î¤¢¤ë¤ª¤«¤º
¡Ö¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¤±¤ì¤É¡¢¼ê´Ö¤ò¾Ê¤¤¤Æ¥é¥¯¤Ëºî¤ì¤Ê¤¤¤«¤Ê¡Ä¡Ä¡×¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë»î¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤¬¡¢ÎÁÍý¸¦µæ²È¡¢»ÔÀ¥±Ù»Ò¤µ¤ó¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¥ì¥·¥Ô¤Ç¤¹¡£¤Ò¤Æù¤ò¤³¤Í¤ëÉ¬Í×¤â¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ÎÃæ¤Ç¥Ñ¥Ñ¥Ã¤È´°À®¡£¸ý¤ËÆþ¤ì¤ì¤Ð¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤ÎÌ£¤ï¤¤¡ª¤´¤Ï¤ó¤Å¤¯¤ê¤¬¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ë°ì»®¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥È¥Þ¥È¤È¥ß¡¼¥È¥½¡¼¥¹¤Î¥Á¡¼¥º¾Æ¤
¡ÚºàÎÁ¡¦2¿ÍÊ¬¡Û
¹ç¤¤¤Ó¤Æù...200g
¥Ô¥¶ÍÑ¥Á¡¼¥º...70g
¥È¥Þ¥È...2¸Ä¡ÊÌó300g¡Ë
¶Ì¤Í¤®...1/2¸Ä¡ÊÌó100g¡Ë
¤Ë¤ó¤Ë¤¯...1ÊÒ
¢£A
øÀÖ¥ï¥¤¥ó¡Ê¤Þ¤¿¤Ï¼ò¡Ë...Âç¤µ¤¸3
ø¥È¥Þ¥È¥±¥Á¥ã¥Ã¥×...Âç¤µ¤¸3
øÃæÇ»¥½¡¼¥¹...Âç¤µ¤¸1
ø±ö...¾¯¡¹
¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý
¡Úºî¤êÊý¡Û
1¡¥¥È¥Þ¥È¤Ï²£È¾Ê¬¤ËÀÚ¤ë¡£¶Ì¤Í¤®¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤Ï¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
2¡¥Ä¾·ÂÌó24cm¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý¾®¤µ¤¸1¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤òÆþ¤ì¤ÆÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢¹á¤ê¤¬Î©¤Ã¤¿¤é¶Ì¤Í¤®¤ò²Ã¤¨¤ë¡£Ìó2Ê¬ßÖ¤á¡¢¤·¤ó¤Ê¤ê¤È¤·¤¿¤é¤Ò¤Æù¤ò²Ã¤¨¤ÆßÖ¤á¤ë¡£Æù¤Î¿§¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢£Á¤ò²Ã¤¨¤ÆßÖ¤á¤ë¡£
3¡¥¤Ò¤Æù¤òÊ¿¤é¤Ë¹¤²¤Æ¥È¥Þ¥È¤òÀÚ¤ê¸ý¤ò¾å¤Ë¤·¤Æ¤Î¤»¡¢¥Á¡¼¥º¤ò1/4ÎÌ¤º¤Ä¤Î¤»¤ë¡£¤Õ¤¿¤ò¤·¤Æ¼å²Ð¤Ë¤·¡¢¥Á¡¼¥º¤¬ÍÏ¤±¤Æ¥È¥Þ¥È¤¬²¹¤Þ¤ë¤Þ¤ÇÌó4Ê¬¾ø¤·¾Æ¤¤Ë¤¹¤ë¡£
¡Ê¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿»ÔÀ¥±Ù»Ò¡¡1¿ÍÊ¬466kcal¡¿±öÊ¬2.4g¡Ë
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¡Ö¤³¤Í¤ë¡¦´Ý¤á¤ë¡×¤Î¼ê´Ö¤ò¾Ê¤¤¤Æ¤â¡¢Ì£¤ÎËþÂÅÙ¤Ï¡ý¡£¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ê¥È¥Þ¥È¤ÈÆù¤Î¤¦¤Þ¤ß¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¤´¤Ï¤ó¤â¤É¤ó¤É¤ó¿Ê¤ß¤Þ¤¹¤è¡£Ë»¤·¤¤Æü¤Î¥á¥¤¥ó¤ª¤«¤º¤Ë¡¢¤¼¤Ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï²áµî¤ËÇÛ¿®¤·¤¿ÆâÍÆ¤ò°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»£±Æ¡¿ÆñÇÈÍº»Ë¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿º´¡¹ÌÚ¥«¥Ê¥³¡¡±ÉÍÜ·×»»¡¿¥¹¥¿¥¸¥ª¿©¡¡ÊÔ½¸¶¨ÎÏ¡¿ÅÄµ×¾½»Ò
Ê¸¡áÆÁ±ÊÍÛ»Ò¡¿¿ûÌîÄ¾»Ò