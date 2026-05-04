シャルケの優勝決定！ 残りの昇格枠は3チームに可能性…福田師王＆山田新が得点／ブンデス2部第32節
ブンデスリーガ2部第32節が行われた。
首位シャルケは、MF田中聡が欠場したデュッセルドルフに勝利し、3シーズンぶりのブンデスリーガ復帰が決定。さらにパーダーボルンの敗戦を受けて、2部優勝も決まった。
パーダーボルンを5−1で粉砕したエルフェアスベルクが2位に浮上。MF松田隼風とMF横田大祐が所属する3位ハノーファーは、山田新がゴールを挙げた最下位プロイセン・ミュンスターと3−3のドローに終わり、自動昇格圏浮上のチャンスを逃した。
カールスルーエの福田師王はダルムシュタット戦で今季4得点目を記録して勝利に貢献。MF秋山裕紀とMF古川陽介が所属するダルムシュタットは5位以下が確定し、残る昇格枠の可能性はエルフェアスベルク、ハノーファー、パーダーボルンの3チームに絞られた。
残留争いでは、最下位のプロイセンが首の皮一枚繋がっている状況だ。また、マクデブルクのヘルタ・ベルリン戦勝利を受けて、デュッセルドルフが3部との入れ替え戦に出場する16位に転落した。
順位表は以下の通り。
1位 シャルケ（67／＋21）
2位 エルフェアスベルク（59／＋24）
────ブンデスリーガ自動昇格────
3位 ハノーファー（58／＋16）
────入れ替え戦（vs1部16位）────
4位 パーダーボルン（58／＋12）
5位 ダルムシュタット（51／＋14）
6位 ヘルタ・ベルリン（48／＋7）
7位 カイザースラウテルン（46／＋2）
8位 カールスルーエ（43／−10）
9位 ニュルンベルク（42／−1）
10位 ホルシュタイン・キール（41／−1）
11位 ボーフム（40／＋1）
12位 ディナモ・ドレスデン（38／＋1）
13位 ビーレフェルト（36／−1）
14位 マクデブルク（36／−7）
15位 ブラウンシュヴァイク（34／−18）
────入れ替え戦（vs3部3位）────
16位 デュッセルドルフ（34／−19）
────ドリッテ・リーガ自動降格圏────
17位 グロイター・フュルト（34／−21）
18位 プロイセン・ミュンスター（29／−20）
首位シャルケは、MF田中聡が欠場したデュッセルドルフに勝利し、3シーズンぶりのブンデスリーガ復帰が決定。さらにパーダーボルンの敗戦を受けて、2部優勝も決まった。
パーダーボルンを5−1で粉砕したエルフェアスベルクが2位に浮上。MF松田隼風とMF横田大祐が所属する3位ハノーファーは、山田新がゴールを挙げた最下位プロイセン・ミュンスターと3−3のドローに終わり、自動昇格圏浮上のチャンスを逃した。
残留争いでは、最下位のプロイセンが首の皮一枚繋がっている状況だ。また、マクデブルクのヘルタ・ベルリン戦勝利を受けて、デュッセルドルフが3部との入れ替え戦に出場する16位に転落した。
順位表は以下の通り。
■ブンデスリーガ2部順位表
1位 シャルケ（67／＋21）
2位 エルフェアスベルク（59／＋24）
────ブンデスリーガ自動昇格────
3位 ハノーファー（58／＋16）
────入れ替え戦（vs1部16位）────
4位 パーダーボルン（58／＋12）
5位 ダルムシュタット（51／＋14）
6位 ヘルタ・ベルリン（48／＋7）
7位 カイザースラウテルン（46／＋2）
8位 カールスルーエ（43／−10）
9位 ニュルンベルク（42／−1）
10位 ホルシュタイン・キール（41／−1）
11位 ボーフム（40／＋1）
12位 ディナモ・ドレスデン（38／＋1）
13位 ビーレフェルト（36／−1）
14位 マクデブルク（36／−7）
15位 ブラウンシュヴァイク（34／−18）
────入れ替え戦（vs3部3位）────
16位 デュッセルドルフ（34／−19）
────ドリッテ・リーガ自動降格圏────
17位 グロイター・フュルト（34／−21）
18位 プロイセン・ミュンスター（29／−20）