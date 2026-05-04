【オマハ（米ネブラスカ州）＝木瀬武】米投資会社バークシャー・ハザウェイは２日、「投資の神様」と呼ばれるウォーレン・バフェット氏が昨年末にトップを退いてから初の株主総会を米中西部ネブラスカ州オマハで開いた。

グレッグ・アベル最高経営責任者（ＣＥＯ）は、投資先の日本企業との関係を強化する考えを示した。

バフェット氏は観客席から株主総会に参加

当地のアリーナ施設で開催するバークシャーの株主総会は毎年、大勢の個人株主らで盛況となる。「カリスマ」不在となった今回、後を引き継いだアベル氏の投資戦略を巡る発言に注目が集まった。

アベル氏は三菱商事や三井物産など、これまで計１５３億ドル（約２・４兆円）を投じた日本の５大商社に加え、３月に資本業務提携した東京海上ホールディングス（ＨＤ）と「投資を超えた関係を築く」と意欲を示した。

株主総会の会場で、男性株主（７３）は「アベル氏にはバークシャーらしい堅実な投資を期待している。ここぞという時に大きく仕掛けるだろう」と話した。

バークシャーは厳選した少数の銘柄に長期にわたって集中投資する戦略で知られる。米企業ではアップルやアメリカン・エキスプレスなどの４銘柄を「核」とし、日本の５大商社をこれに並ぶ重要な投資先と位置づける。計９社で保有株式の時価総額の６５％（２０２５年末時点）を占める。

東京海上ＨＤは商社に続く日本企業への新たな投資だ。アベル氏は「永久的な投資になると考えている。長年にわたって素晴らしい関係を築いていく」と述べた。一方、日本への投資を積み増すかどうかについては明言しなかった。

バークシャーは３月末時点で３９７３億ドル（約６２兆円）に積み上がった手元資金をどう活用するかも課題となる。近年は株式の売りが買いを上回る「売り越し」が続いている。２５年５月にバフェット氏の退任を発表して以降、同社の株価は１割超下落。主要な米株価指数が上昇する中で低迷が際立っており、アベル氏の次の一手に市場の関心が集まっている。

一方、バフェット氏は初めて観客席から総会に参加。バークシャー最大の投資先、アップルのティム・クックＣＥＯも会場に駆けつけ、バフェット氏は「米国の企業経営が生んだ奇跡の一つだ」と賛辞を贈った。