絶景称賛の一方でオーバーツーリズムに懸念も…『世界遺産』富士山特集に反響「この美しい山を守るためには」

絶景称賛の一方でオーバーツーリズムに懸念も…『世界遺産』富士山特集に反響「この美しい山を守るためには」