敵地カージナルス戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は3日（日本時間4日）、敵地カージナルス戦に「1番・DH」で先発出場。3打数0安打だった。7回には背中に死球を受けて悲鳴を上げる場面も。地元放送席が「大袈裟でしたね」と指摘する一方で、現地のファンからは様々な反応があがっていた。

思わず声をあげた。大谷は、3点リードの7回1死一塁の場面で第4打席を迎えた。相手左腕ブルールの初球のスイーパーは、すっぽ抜けて大谷の背中に直撃。「あぁ！」という悲鳴が球場内に響き渡った。その後大谷は、バットを放り投げて一塁へと向かったが、悲鳴の大きさとは裏腹に笑みを浮かべていた。

米カリフォルニア州地元局「スポーツネット・ロサンゼルス」で実況を務めるジョー・デイビス氏が「少し大袈裟でしたね。75マイルのスイーパーです。彼は分かっていますね」と、指摘したこの場面。MLB公式Xが「ドジャースの解説陣は、75マイルの投球で死球を受けた、ショウヘイのリアクションを実況せずにはいられなかった」と記して動画で投稿すると、X上の現地ファンからもコメントが相次いだ。

「最高のリアクションだな」

「それでも痛いと思うけどな」

「75マイルが痛くないだと？」

「ちょっとだけ大袈裟だったな」

「あの叫びが大好きだ！！」

「75マイルの球が当たったら、実況は倒れて泣き出すだろう」

通算204勝右腕のオーレル・ハーシュハイザー氏は「多分彼は当てられる前に叫んだと思うよ。身体の中で最もクッション性が高い場所に当たっているぞ」とこの場面で解説していた。



（THE ANSWER編集部）