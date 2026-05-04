気象予報士でタレントの吉田ジョージさんが、３日に死去した。５６歳だった。所属事務所オフィスキイワードの公式Ｘ（旧ツイッター）で発表された。

「【訃報のお知らせ】」と題し、「弊社所属タレントの吉田ジョージが 令和８年５月３日に逝去いたしました 享年５６歳でした」と報告。

「４月１７日 東海テレビの番組出演後に倒れ意識不明のまま帰らぬ人となりました事をご報告いたします」と明かし、「あまりに突然の訃報に所属タレント・スタッフ一同 未（いま）だ信じがたい思いでおります」と吐露。

「生前 吉田ジョージを温かく応援してくださったファンの皆様 関係者の皆様に心より御礼申し上げます 令和８年５月４日 株式会社オフィスキイワード代表取締役 上田彰」とつづった。

事務所の公式サイトによると、吉田さんは関西大学文学部国文学科卒業。気象予報士資格取得し、３６歳で念願の“お天気お兄さん”に。東海地方で人気のお天気キャスターとなり。最近では東海テレビ「スイッチ！」に出演。お天気漫談にも取り組み、２００４年、０６年、０７年、０９年、１４年、１６年「Ｒ‐１ぐらんぷり」２回戦進出。０６年「お笑い尼崎大賞」参加２７３組中の１４組に選ばれ尼崎信用金庫理事長賞を受賞した。