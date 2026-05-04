元ＡＫＢ４８でタレントの高橋みなみが結婚記念日を報告し、ファンから祝福の声が集まった。

４日にインスタグラムで「５月１日は７回目の結婚記念日でした」と報告。「大好きなお肉を沢山食べれて大満足！これからも楽しく穏やかに日々を積み重ねていきたいなー」とつづると、１５歳年上の夫との夫婦ショットなどをアップした。２人で「Ｈａｐｐｙ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ」と書かれたプレートを持った写真になっている。

この投稿にファンからは「みなみちゃん、だんな様、７回目の結婚記念日おめでとうございます これからも末永くお幸せにね」「もう７年！早いね」「おめでとう超素敵〜」「７年前の令和最初の日、だんな、よめ、のTシャツ姿で投稿されていたのを思い出しますね」「たかみな、ますます綺麗になってる！！大人の女やね」「 えー凄く幸せそうで こっちも嬉しい」などの声が寄せられている。

高橋はＡＫＢ４８グループの初代総監督として活躍後、１９年５月１日に１５歳年上の一般男性と結婚。インスタでウェディングドレス姿の２ショットなども公開していた。