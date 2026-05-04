悲願だったポーランドでのタイトル獲得 40歳を迎えたポドルスキが叶えた夢
1日にポーランドの国内カップであるポーランド・カップの決勝が行われ、グールニク・サブジェがラクフ・チェンストホヴァを2-0で撃破し、トロフィーを掲げた。
クラブがこのタイトルを手にするのは54年ぶりとなるが、この瞬間を待ち望んでいた選手の1人が40歳のFWルーカス・ポドルスキだ。
ポドルスキはポーランドのグリヴィツェ出身のポーランド系ドイツ人であり、バイエルンやアーセナル、ヴィッセル神戸などでのプレイを経て2021年に現在のグールニク・ザブジェに加入。
しかしチームリーダーの1人であり、今回のラクフとの決勝では終盤に1分間だけピッチに立っている。
ポドルスキとクラブの契約は今季限りとなっているが、このカップ優勝でグールニク・サブジェは来季のヨーロッパリーグ予選への出場権を手にした。欧州カップ戦へのチャレンジも面白そうだが、ポドルスキはどのようなキャリアを選択するだろうか。
Dla takich chwil wróciłeś do Górnika @Podolski10pic.twitter.com/x42FUIqL64— Górnik Zabrze (@GornikZabrzeSSA) May 2, 2026