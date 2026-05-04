早見優、小泉今日子の武道館公演へ「可愛くて、かっこよくて、そして圧倒的な存在感！」

歌手でタレントの早見優が3日に自身のアメブロを更新。女優で歌手の小泉今日子のコンサートへ足を運んだことを報告した。

この日、早見は「昨日は小泉今日子ちゃんのコンサートで日本武道館へ行ってきました」と報告し、会場では俳優の本木雅弘と妻でエッセイストの内田也哉子夫妻と会ったことを説明。「『伊代ちゃんとミニ同窓会みたいだね』と、嬉しくて盛り上がりました」と明かした。

続けて、小泉のステージについて「とにかく歌声が伸びやかで、可愛くて、かっこよくて、そして圧倒的な存在感！！あの空間に立っているだけで、空気が変わるような、そんな魅力がありました」と絶賛。終演後には内田から「伊代さんと優さんが、歌に合わせていろいろ手振りしてたでしょ？一緒にやりたかったわ」と声をかけられたといい「嬉しいお言葉をかけてくれて、思わず笑顔に！」と喜びをつづった。

最後に「歳を重ねるごとに、仲間が増えていくのが、嬉しい、と昨日のMCでキョンキョンが話していたけれど、本当にそうだなぁ、と実感しました」と小泉の言葉に共感した様子でコメント。「音楽がつないでくれるご縁と、時間を重ねたからこその関係性。そんなことを、しみじみと感じた一夜でした」とつづり、ブログを締めくくった。