「JAPAN JAM」「OTODAMA」相次ぐGWフェス当日中止…強風で安全確保困難・施工物の損傷 5日公演開催可否は前日中に案内
【モデルプレス＝2026/05/04】強風による影響で各地のフェスが当日に中止を発表している。
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2日から5日にかけて千葉・千葉市蘇我スポーツ公園にて開催されている「JAPAN JAM 2026」は3日に強風対策を発表。しかし4日、安全確保が困難であり、交通機関のダイヤにも大幅な乱れが生じているとし、当日の公演中止の判断を下した。同日の公演にはILLIT、M!LK、ME:I、Da-iCE、CUTIE STREETなどの豪華アーティストの出演が予定されていた。
5月4日・5日の2日間にわたり大阪・泉大津フェニックスにて開催される予定だった「OTODAMA’26」も、前日の暴風雨による施工物の損傷が激しいとし、当日に中止を発表。中止となった4日はiri、OKAMOTO’S、くるり、羊文学らが出演するはずだった。
なお両イベントとも5日の開催については協議中で、4日中に知らせると伝え、払い戻しは後日詳細を案内するとしている。（modelpress編集部）
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◆ゴールデンウィークフェスが相次ぐ中止
2日から5日にかけて千葉・千葉市蘇我スポーツ公園にて開催されている「JAPAN JAM 2026」は3日に強風対策を発表。しかし4日、安全確保が困難であり、交通機関のダイヤにも大幅な乱れが生じているとし、当日の公演中止の判断を下した。同日の公演にはILLIT、M!LK、ME:I、Da-iCE、CUTIE STREETなどの豪華アーティストの出演が予定されていた。
◆翌日公演の開催可否は前日中に案内
なお両イベントとも5日の開催については協議中で、4日中に知らせると伝え、払い戻しは後日詳細を案内するとしている。（modelpress編集部）
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