女優瀬戸朝香（49）が4日、日本テレビ系「ZIP！」（月〜金曜午前5時50分）に月曜パーソナリティーとして生出演。番組オープニングで日付を1カ月間違えて、慌てる様子を見せた。

総合司会の日本テレビ水卜麻美アナウンサーと瀬戸が大きな傘をさして登場し「おはようございます」と声をそろえた。直後、瀬戸が「4月4日月曜日、みどりの日の『ZIP！』です」と話すと、すかさず水卜アナが「5月4日ですね」と訂正した。

日付を1カ月間違えていたことに気付いた瀬戸は「あー、ごめんなさい」と反射的に口をふさいだ。水卜アナは「そういうことよくあります。直前に傘が風でばぁ〜、って後ろに裏がっちゃいましたね」と強風の雨の中での生中継でバタバタしている様子を伝えた。

瀬戸は「動揺しちゃった、ごめんなさい」とあらためて謝罪。なおも水卜アナは「昨日に続いて風が強いので、しっかりした傘かレインコートの方がいいかもしれません」と視聴者に向けて、強風の雨に注意を促す情報に切り替えた。

瀬戸は3月30日から「ZIP！」月曜の新パーソナリティーに就任している。