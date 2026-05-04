北村匠海さんが教師役で主演する学園ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』（フジテレビ系、月曜午後9時〜）の第4話が5月4日に放送される。

【写真】皆川は木島に協力を求めるが…

原案は、高校生たちが“宇宙日本食”として作り上げたサバの缶詰がJAXA（宇宙航空研究開発機構）に認証され、国際宇宙ステーション（ISS）で宇宙飛行士が実際に食するという快挙を達成した歳月を、伴走した教師と地元出身のライターが描いた書籍『さばの缶づめ、宇宙へいく』。ドラマは、世代を超えて“宇宙食開発”という大きな夢に挑戦した奇跡のような実話をもとに、青春感たっぷりに描くオリジナルストーリー。

北村さん演じる新米高校教師の朝野が、生徒たちを見守りながら夢を応援し、ともに伴走する中で、自身も成長していく軌跡を描く。北村さんは地上波連続ドラマ初主演で、教師役も初めて。

主題歌はVaundyさんの『イデアが溢れて眠れない』

＊以下、5月4日放送回のネタバレを含みます。

第4話あらすじ

朝野峻一（北村匠海）が若狭水産高校に赴任し、宇宙食開発に共に奔走した生徒たちが卒業してから2年、小浜（おばま）の街はアメリカ合衆国のオバマ大統領就任で盛り上がっていた。

今は東京で大学生活を送る菅原奈未（出口夏希）、小浜で漁師として働く寺尾創亮（黒崎煌代）たちと共に、NASA（アメリカ航空宇宙局）が宇宙食を作るために考えた食品衛生管理システム「HACCP（ハサップ）」の認証は得たものの、それ以上の進展がないままになっていた。



（『サバ缶、宇宙へ行く』／(c)フジテレビ）

若水に通う高校生、宮井恵（早瀬憩）は、成績優秀で学校でも一目置かれる存在だ。しかし、希望校ではなかった若水で目的を失っている恵は実習テーマがなかなか決まらない。

「先生に決めてもらうのはダメですか？」と言う恵に、宇宙食開発を薦めることを考えるも、自分が誘導してしまうことに違和感を覚えた朝野は、「できれば、宮井さんが自分で決めてほしいな」と自己決定を促す。

皆川に連絡するが…

実習テーマの提出期限が迫る中、恵はかつて奈未たちが宇宙食開発の記録をしていた“黒ノート”を発見。そこに書かれた奈未たちの「自分たちのサバ缶を宇宙に飛ばす！」という強い思いに心を動かされ、実習テーマを『サバ缶の宇宙食開発』に決める。

同級生の早川樹生（中川翼）、桑田実桜（足川結珠）もある理由から加わり、新たなメンバーで宇宙食開発を続けることに！

それを受けて朝野はJAXA（宇宙航空研究開発機構）職員の皆川有紀（ソニン）に連絡し、宇宙食開発再開報告と共に相談をもちかける。

皆川はJAXAで「宇宙日本食認証基準案」を開発中の木島真（神木隆之介）にも声をかけて協力を求めるも、大きな問題が待ち構えていた…。