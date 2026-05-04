ユニクロ「UT」5月コラボが超アツい！ 『スター・ウォーズ』や『PEANUTS』などまとめて紹介
さまざまな人気キャラクターやアニメーションとのコラボレーションが人気を集める「ユニクロ」のグラフィックTシャツブランド「UT」。今回は5月に発売される、初夏にぴったりな注目アイテムをまとめてご紹介します。
【写真】5月発売の「UT」を一気に見る（全35枚）
■モンチッチの魅力が詰まった「UT」
まず紹介するのは5月上旬から展開予定の、モンチッチの魅力が詰まった「UT」。1974年の誕生以来、世界中で愛されるモンチッチの愛らしい表情や姿をデザインした、見ているだけで心なごむ特別なコレクションです。
ラインナップには、歴代のモンチッチが並んだデザインや、フロントにモンチッチとロゴがプリントされた1枚が登場。どんなスタイリングにも合わせやすいレギュラーフィットのウィメンズに加え、親子でおそろいが楽しめるキッズサイズも用意されています。
■映画『マンダロリアン』公開を記念して
続いて、新作映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』が5月に公開されることを記念したコレクションが5月1日（金）より発売。
本コレクションには、シリーズを彩ってきたバウンティハンター（賞金稼ぎ）にフィーチャーしたTシャツ全4種類がそろい、アイコニックなポスターデザインとなった個性豊かなキャラクターたちがそれぞれに描かれています。
■人気絵本『パンどろぼう』のキッズコレクション
また、5月4日（月）からは、ユーモアあふれる人気絵本『パンどろぼう』のキッズコレクションを展開。
暑い季節でも快適に過ごせるパジャマセットとフロントのイラストがインパクト大なTシャツが用意され、いずれも、おいしいパンを探しもとめるお茶目で憎めないパンどろぼうたちの表情が楽しめるアイテムとなっています。
■「マジック フォー オール アイコンズ」に新作
さらに、ディズニー、ピクサー、『スター・ウォーズ』、マーベルの作品に登場するさまざまなアイコニックキャラクターが大集合した「マジック フォー オール アイコンズ」に新作が加わります。
5月11日（月）より販売されるキッズアイテムには、キュートなチップとデールのデザインをはじめ、『おしゃれキャット』のマリーや、『バンビ』の仲間たち、『ライオン・キング』のシンバが描かれたTシャツがそろいます。
■サンリオとフルーツを組み合わせ
そして5月中旬には、大人気のサンリオキャラクターズに、トレンドのフルーツモチーフを取り入れた、かわいらしいキッズコレクションが登場。
サンリオキャラクターズの総柄をあしらったコットンリラコが用意され、ハローキティとりんご、シナモンとオレンジ、ポチャッコとパイナップルをそれぞれ組み合わせた、カラフルでフレッシュなデザインが並びます。
■『ブルーロック』と初コラボ
続く5月下旬からは、8月7日（金）に実写映画の公開が予定され、世界を熱狂させるサッカー漫画『ブルーロック』と初コラボレーションしたコレクションを展開。
ラインナップは、ノ村優介先生による新規描き下ろしを大胆にバックに配置したTシャツに加え、凪誠士郎や糸師凛など主要キャラクターの魅力を表現したTシャツといった、作品の世界観が楽しめる全5種類が用意されます。
■サマーキャンプをテーマにした『PEANUTS』の新作
同じく5月下旬には、世界中で愛され続ける人気コミック『PEANUTS』より、サマーキャンプをテーマにしたベビーの「UT」も発売。
個性豊かな仲間たちが織りなす、ユーモアあふれる物語からインスピレーションを得たコレクションで、夏の日のキャンプを思いきり楽しむスヌーピーとウッドストックをデザインした全3種類がそろいます。
【写真】5月発売の「UT」を一気に見る（全35枚）
■モンチッチの魅力が詰まった「UT」
まず紹介するのは5月上旬から展開予定の、モンチッチの魅力が詰まった「UT」。1974年の誕生以来、世界中で愛されるモンチッチの愛らしい表情や姿をデザインした、見ているだけで心なごむ特別なコレクションです。
■映画『マンダロリアン』公開を記念して
続いて、新作映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』が5月に公開されることを記念したコレクションが5月1日（金）より発売。
本コレクションには、シリーズを彩ってきたバウンティハンター（賞金稼ぎ）にフィーチャーしたTシャツ全4種類がそろい、アイコニックなポスターデザインとなった個性豊かなキャラクターたちがそれぞれに描かれています。
■人気絵本『パンどろぼう』のキッズコレクション
また、5月4日（月）からは、ユーモアあふれる人気絵本『パンどろぼう』のキッズコレクションを展開。
暑い季節でも快適に過ごせるパジャマセットとフロントのイラストがインパクト大なTシャツが用意され、いずれも、おいしいパンを探しもとめるお茶目で憎めないパンどろぼうたちの表情が楽しめるアイテムとなっています。
■「マジック フォー オール アイコンズ」に新作
さらに、ディズニー、ピクサー、『スター・ウォーズ』、マーベルの作品に登場するさまざまなアイコニックキャラクターが大集合した「マジック フォー オール アイコンズ」に新作が加わります。
5月11日（月）より販売されるキッズアイテムには、キュートなチップとデールのデザインをはじめ、『おしゃれキャット』のマリーや、『バンビ』の仲間たち、『ライオン・キング』のシンバが描かれたTシャツがそろいます。
■サンリオとフルーツを組み合わせ
そして5月中旬には、大人気のサンリオキャラクターズに、トレンドのフルーツモチーフを取り入れた、かわいらしいキッズコレクションが登場。
サンリオキャラクターズの総柄をあしらったコットンリラコが用意され、ハローキティとりんご、シナモンとオレンジ、ポチャッコとパイナップルをそれぞれ組み合わせた、カラフルでフレッシュなデザインが並びます。
■『ブルーロック』と初コラボ
続く5月下旬からは、8月7日（金）に実写映画の公開が予定され、世界を熱狂させるサッカー漫画『ブルーロック』と初コラボレーションしたコレクションを展開。
ラインナップは、ノ村優介先生による新規描き下ろしを大胆にバックに配置したTシャツに加え、凪誠士郎や糸師凛など主要キャラクターの魅力を表現したTシャツといった、作品の世界観が楽しめる全5種類が用意されます。
■サマーキャンプをテーマにした『PEANUTS』の新作
同じく5月下旬には、世界中で愛され続ける人気コミック『PEANUTS』より、サマーキャンプをテーマにしたベビーの「UT」も発売。
個性豊かな仲間たちが織りなす、ユーモアあふれる物語からインスピレーションを得たコレクションで、夏の日のキャンプを思いきり楽しむスヌーピーとウッドストックをデザインした全3種類がそろいます。