ヤクルトは4日、「TOKYO燕（えん）プロジェクト」の第2弾（7月24〜26日、対広島）で、人気ガールズグループ「ME:I（ミーアイ）」がゲスト出演すると発表した。最終日の26日にメンバー11人全員が神宮球場に来場する。

ファーストピッチを務めることが決まったリーダー・MOMONAは「ME:Iが歴史あるこのプロジェクトに今回携わることができて、本当に光栄に思います。東京ヤクルトスワローズの皆さんが最高の試合をできるよう、私たちもパフォーマンスで会場全体のボルテージを上げるべく、全力で頑張ります！そして私MOMONAは人生初のファーストピッチ…！今から心臓がバクバクしていますが、練習して気合を入れて挑みたいと思います！」とコメントした。

試合前には8月5日発売の4thシングル「花咲く道」をフルパフォーマンスで披露する。また、5回裏終了後には、球団マスコット・つばみや公式ダンスチーム「Passion」とのコラボが実現。「勝利をいただくキャッツ・アイダンス」を披露するほか、7回表のラッキーセブンでは東京音頭に合わせて傘を振り、球場を盛り上げる。