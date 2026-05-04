4日（月）みどりの日、東北や北陸では台風並み暴風のおそれ。晴れる関東は真夏日のところも。

【4日（月）みどりの日の天気】

低気圧が発達しながら北海道付近へ進み、前線が本州付近を通過しました。前線は東の海上から沖縄にのびていて、沖縄では梅雨入りの発表がありました。午後は低気圧や前線通過後の寒気の影響で、北日本や日本海側で雨が降る見込みです。北陸ではこれまでの大雨で地盤の緩んでいるところがあるため、土砂災害に十分注意してください。北海道ではオホーツク海側を中心に雪が降り、積もるところがあるでしょう。また、全国的に風が強く、特に東北や北陸では西寄りの暴風が吹きそうです。予想最大瞬間風速30メートルと台風並みの暴風になるおそれがあり、警戒が必要です。関東〜九州は天気が回復し、日差しが戻ってくるでしょう。南風が強まる関東で気温が上がり、東京都心は正午前に28℃に達し、今年1番の暑さになっています。熊谷や秩父、前橋では30℃の真夏日になる予想で、熱中症に注意が必要です。また、この暑さで大気の状態が不安定になるため、晴れていても急な雨や雷にご注意ください。

【予想最高気温】（前日差）

北日本や北陸では前日より大幅に低くなる一方で、関東は夏の暑さになるでしょう。

札幌 14℃（-4）

秋田 17℃（-6）

新潟 19℃（-8）

東京 28℃（＋2）

甲府 31℃（＋4）

名古屋 25℃（＋1）

大阪 22℃（±0）

鳥取 22℃（＋1）

高知 23℃（＋1）

福岡 21℃（＋1）

【週間予報】ゴールデンウイーク終盤の5日（火）と6日（水）は各地で行楽日和になるでしょう。7日（木）も晴れるところが多く、連休明けの身体にこたえる暑さになりそうです。8日（金）は北日本や北陸で雨が降る見込みです。土日もお出かけ日和のところが多くなりそうです。梅雨入りした沖縄は雨の日が多いでしょう。