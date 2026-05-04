AKB48永野芹佳（25）が、4日までにインスタグラムを更新。会社設立を発表した。

3日に東京・秋葉原のAKB48劇場で行われた自身の「生誕祭」公演で発表し、その後SNSを更新。「ここからだ公演 永野芹佳生誕祭2026 今年も大好きなファンの皆さまと大好きなメンバーのみんなにお祝いしていただけてとてもしあわせな生誕祭でした ありがとうございました」とファンに感謝しつつ「そして、この度会社設立の発表をさせていただきました！」と報告した。

「自分自身で何かを形にして、より大きな価値を届けられる人になりたいと思うようになりました。昔からファッションが大好きで、いつか自分の感性や想いを形にしたいという夢があったので、その想いを一歩ずつ現実にしていくために、25歳という節目のタイミングで会社を設立致しました」と、ファンション関連の事業を行うことを示唆した。

現役アイドルと実業家の“二刀流”となるが「これまで通りグループでの活動も大切にしながら、私にしかできないことを発信していきたいと思います！ 応援してくださる皆さまにより大きな幸せやワクワクを届けられるようにこれからも挑戦を続けていきますので、温かく見守っていただけたら嬉しいです」と決意をつづった。

同じAKB48では、小嶋陽菜や川崎希ら、グループ卒業後に実業家として活躍する例はあるが、現役アイドルとしては、内田眞由美が、14年4月に都内に焼き肉店「焼肉IWA」をオープンした例くらいで“異例”の挑戦となる。

永野は、14年4月にAKB48チーム8の大阪代表メンバーとしてデビュー。