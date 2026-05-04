アメリカ軍がホルムズ海峡の船舶“安全な脱出”のための誘導措置を開始へ　トランプ大統領「妨害される場合、断固として対処」

アメリカのトランプ大統領は3日、船舶がホルムズ海峡を安全に脱出するために、アメリカ軍が誘導措置を開始すると発表しました。

トランプ大統領は3日自身のSNSで、各国から要請をうけ、ホルムズ海峡で足止めされている船舶をアメリカ軍が誘導し、安全に通過させる措置を現地4日朝に始めると発表しました。

イランとの戦闘に関与していない地域の船舶が対象で、トランプ大統領は「妨害される場合には、断固として対処する」と強調しました。

これに関連して、アメリカ中央軍はSNSで今回の措置にミサイル駆逐艦に加え、陸上や艦艇に配備された航空機100機以上、あわせて1万5000人の兵士を投入するとしています。

ウォールストリート・ジャーナルは政府高官の話として、「現時点で軍艦が船舶を護衛することは含まれていない」との話を伝えたうえで、「機雷の位置情報を伝えて危険を回避する計画だ」などと報じています。

新たな措置についてイラン側の反応は明らかになっていませんが、イラン外務省の報道官は3日、イランが示した14項目の提案に対するアメリカ側の回答を受け取り、現在内容を精査中だと明らかにしました。