「胆石症」の症状は右脇腹の痛み？大人が見逃す3つの初期症状と効果【医師監修】

胆石症において、右脇腹やみぞおちに現れる痛みは代表的な症状の一つです。痛みの原因となるメカニズムや、似た症状を引き起こすほかの病気との違いを理解しておくことは、受診のタイミングを見極めるうえでとても重要です。痛みの場所や特徴を正しく把握するための情報をお伝えします。

監修医師：

中路 幸之助（医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター）

1991年兵庫医科大学卒業。医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター所属。米国内科学会上席会員 日本内科学会総合内科専門医。日本消化器内視鏡学会学術評議員・指導医・専門医。日本消化器病学会本部評議員・指導医・専門医。

右脇腹の痛みが示す胆石症の可能性

胆石症の代表的な症状の一つが、右脇腹（右上腹部（右季肋部））やみぞおちに生じる痛みです。この痛みは胆石発作と呼ばれ、胆嚢や胆管に結石が詰まることで引き起こされます。痛みの程度や持続時間は個人差がありますが、多くの場合は突然始まり、強い不快感を伴います。

右脇腹の痛みが起こるメカニズム

胆嚢は肝臓の下、右脇腹の上部に位置する小さな袋状の臓器です。食事をすると胆嚢が収縮し、胆汁を十二指腸へ送り出します。このとき結石が胆嚢の出口や胆管に詰まると、胆汁の流れが止まり、胆嚢内の圧力が急激に高まります。この圧力上昇によって胆嚢の壁が引き伸ばされ、右脇腹に鋭い痛みが生じるのです。痛みは右肩や背中にも放散することがあり、これを「放散痛」といいます。胆嚢周囲の神経が刺激されることで、痛みの範囲が広がります。痛みが強い場合は、胆嚢炎や胆管炎といった合併症を起こしている可能性もあるため、早めの受診が必要です。

痛みの場所と他の病気との見分け方

右脇腹の痛みは、胆石症以外にもさまざまな病気で起こります。たとえば虫垂炎(盲腸)は右下腹部、尿路結石は腰や下腹部に痛みが出やすく、胃潰瘍や十二指腸潰瘍はみぞおちが中心です。胆石症の痛みは右上腹部からみぞおちにかけて現れることが多く、食後に悪化するのが特徴です。また、深呼吸をしたり体を動かしたりすると痛みが強まることもあります。痛みが持続する場合や発熱を伴う場合は、炎症が進行している可能性があるため、速やかに医療機関を受診しましょう。自己判断で市販の鎮痛薬を使い続けると、診断が遅れることもあるため注意が必要です。

まとめ

胆石症は、無症状のうちに進行することもあれば、突然の激痛で発覚することもある病気です。右脇腹の痛みや食後の不快感、吐き気といったサインを見逃さず、早めに受診することで、重症化を防ぎ、生活の質を保つことができます。治療法は手術が中心ですが、腹腔鏡手術の進歩により、身体への負担は大きく軽減されています。日々の食生活や体重管理、適度な運動を心がけることで、胆石症のリスクを減らすことも可能です。気になる症状がある方は、消化器内科や外科を受診し、専門医の診察を受けることをおすすめします。

参考文献

日本消化器病学会「胆石症診療ガイドライン2021（改定第3版）」

日本消化器病学会「胆石症ガイド2023」

国立がん研究センター がん情報サービス「胆道がん（胆管がん［肝内胆管がんを含む］・胆のうがん・十二指腸乳頭部がん）」