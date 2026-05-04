【カインとアベルなねこ】世界で初めての嘘。ねこの兄弟が持ってきた捧げ物に、神様は
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神話や名作についても改めておさらい！
ねこが加わった新たな展開の物語。
誰もが知る数々の有名な物語にねこを融合させるのは、「ねことわざ」でおなじみのぱんだにあさん。ぱんだにあさんが描くエピソードでは、言わずとしれた童話や昔話にねこが加わるだけでひと味違った展開となり、悲劇の結末を迎えるお話ですらゆるくてキュートなお話に変貌してしまいます。登場人物たちがねこに絆される姿に、「まぁねこだから仕方がない」と思わず納得してしまうこと間違いなし!?
※本記事はぱんだにあ著の書籍『にゃんと！ねこむかしばなし』から一部抜粋・編集しました。
■◆カインとアベルなねこ
■◆元となったむかしばなし
カインとアベル
昔、あるところにカインとアベルという兄弟がいました。カインとアベルは神様にそれぞれ農業で得た収穫物と牧畜した子羊を捧げます。
しかし、神様はアベルの子羊だけ受け取りました。そのことに嫉妬し、腹を立てたカインはその勢いでアベルを殺してしまいます。これは人類における初めての殺人でした。
後日、神様はカインにアベルの姿が見えないのでどこに行ったのか尋ねますが、カインは「知らない」と嘘をつきました。そしてこれも人類が初めてついた嘘と言われています。後にカインは追放処分を受け、遠く離れた土地で静かに過ごしたのでした。
■◆ギルガメッシュ叙事詩とねこ
■◆元となったむかしばなし
ギルガメッシュ叙事詩
昔、あるところにギルガメッシュという才能にあふれるものの横暴な王様がいました。
彼をなだめるため、女神様はエンキドゥという人を遣わせます。ギルガメッシュもエンキドゥもお互いのことを聞いていたので出会う前から気になっていましたが、ギルガメッシュの態度を見てエンキドゥは激怒。2人は殴り合いの大喧嘩をしました。なかなか決着はつきませんでしたが、拳を交えたことでいつしか2人には友情が生まれ、唯一無二の親友となったのです。
その後、2人は多くの功績をあげますが、エンキドゥはギルガメッシュをかばって亡くなり、そのことによって死を恐れ始めたギルガメッシュは不死を求めてさまよいますが、結局叶うことはありませんでした。
著＝ぱんだにあ／『にゃんと！ねこむかしばなし』