目黒蓮の白シャツ×デニム姿が“無敵”すぎる！いたずらっぽい笑顔やまっすぐ見つめる表情に「爽やかでかっこいい」「この髪型ほんと好き」「笑顔にやられた」の声

【動画＆写真】「晴れ風」を堪能する目黒蓮／目黒蓮が投稿した「晴れ風」発表会＆CMオフショット／目黒蓮「晴れ風」ビジュアル

キリンビールの公式Xが更新され、目黒蓮（Snow Man）が「晴れ風」を紹介する動画が公開。爽やかなビジュアルと“リアルな飲みっぷり”が注目を集めている。

■目黒蓮、白シャツ×デニムで爽やかに「晴れ風」を堪能

動画に登場した目黒は、白シャツにデニムパンツを合わせたラフなスタイル。グラスに入ったビールを手にカメラへ語りかけるような自然体の表情を見せている。

「ちょっと本当に飲んでみてほしい。この最後のキレまで。伝わってます？僕の言葉は。」と、まっすぐな言葉で魅力を伝える姿が印象的だ。

さらに「飲んだ表情で見せてください」とスタッフからリクエストされると、実際に一口飲み、「ちょっとマジでうまいんです。本当に信じてください。」と、思わず本音がこぼれるようなリアクションも。飲んだあとの表情からは、そのおいしさがまっすぐ伝わってくる。

飾らないトーンで語りかける姿と、爽やかな装いが相まって、まるで隣で一緒に飲んでいるかのような距離感を感じさせる今回の映像。ナチュラルな魅力が際立つ仕上がりとなっている。

SNSでは「伝わってるよ」「最後の表情やばい」「笑顔にやられた」「この髪型ほんと好き」「一生懸命でかわいい」「めめの嘘のない言葉が大好き」「爽やかでかっこいい」「白シャツ姿の目黒くんはかっこよくて無敵」といった声が寄せられている。

■目黒蓮が投稿した「晴れ風」発表会＆CMオフショット

■目黒蓮「晴れ風」ビジュアル

Snow Man

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