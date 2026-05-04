小泉今日子、還暦記念ツアーで自身初となる武道館公演大成功！5月4日リリースの新曲「バディ」も披露

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小泉今日子が自身の還暦を記念し2026年1月より開催している全国ツアー『KK60～コイズミ記念館～KYOKO KOIZUMI TOUR 2026』で、自身初となる武道館公演を5月2日・3日の2日間にわたって開催。この公演の中で披露された新曲「バディ」を5月4日に配信リリースすることが決定した。

■5月10日開催のツアーファイナルは、全国の映画館でのライブビューイングが決定

『KK60～コイズミ記念館～』は、これまでメディアのインタビューにおいても「60歳までは歌おうと思う。そこから先は白紙」と語ってきた小泉が、ひとつの節目として掲げる全国ツアー。1月24日から5月3日まで全国30公演が開かれた。5月2日・3日に公演が開催された日本武道館でのライブは、意外にも自身にとって初のこと。これまで行われてきたホール公演とは異なる演出となり、360度客席で囲まれた特別仕様のステージにて、2日間計およそ24,000人のファンとともに、初の武道館公演を成功に収めた。

この武道館公演で披露された新曲「バディ」は、2024年に「いとうせいこう is the poet with 小泉今日子」として参加したイベントで初披露された楽曲。ライブ同様、いとうせいこう is the poetとの共同プロデュースで制作された、レゲエサウンドに乗せて恋愛感情や血の繋がりを超えた仲間の尊さを歌う大人の友情ソング。今回の日本武道館公演でも、今までずっとそばにいてくれたファンや仲間へ向けて歌われたメモリアルな最新曲で、小泉今日子名義としては2012年にリリースした「100%」以来14年ぶりのリリースとなる配信シングルとなる。

また、小泉今日子初の試みとなるライブビューイングは、『KK60～コイズミ記念館～LIVE VIEWING』と題して、ツアーファイナルを全国の映画館へ生中継。実際のライブとはまた一味違う、映画館ならではの迫力ある音響と細かい表情をリアルタイムで楽しめる企画。チケットは指定席の他、「60th Celebration」バンダナ付き指定席も販売されている。

PHOTO BY 田中誠太郎・河村美貴

■リリース情報

2026.05.04 ON SALE

DIGITAL SINGLE「バディ」

■【画像】「バディ」ジャケット

■関連リンク

『KK60～コイズミ記念館～』LIVE VIEWING

https://www.oshiview.jp/event/kyon2_20260510/

小泉今日子 Special Site

https://www.jvcmusic.co.jp/kyon2/

■【画像】『KK60～コイズミ記念館～』日本武道館公演の模様 他

『KK60～コイズミ記念館～KYOKO KOIZUMI TOUR 2026』キービジュアル

「60th Celebration」バンダナ