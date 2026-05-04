【ブンデスリーガ】バイエルン 2−2 ハイデンハイム（日本時間5月2日／アリアンツ・アレーナ）

【映像】伊藤洋輝、フルスプリントで帰陣→ボール奪取の瞬間

バイエルンに所属する日本代表DF伊藤洋輝が、冷静な対応で相手のカウンターを潰した。

伊藤は、日本時間5月2日に行われたブンデスリーガ第32節のハイデンハイム戦に左サイドバックとして先発出場。チームはすでにブンデスリーガ優勝を決めており、ミッドウィークにはUEFAチャンピオンズリーグ準決勝セカンドレグのパリ・サンジェルマン戦を控えるため、最下位チームとの一戦は大幅なターンオーバーで臨んだ。

しかし、まさかの2失点を喫し、前半は1ー2のビハインドで終える。迎えた後半開始早々の50分、再びピンチを迎えた。

相手コート内のボールロストからカウンターを浴び、DFヨナタン・ター、MFヨシュア・キミッヒの間を割られるスルーパスを通されて、FWマーヴィン・ピアリンガーに裏へと抜け出された。



このパスの瞬間、伊藤はハーフウェイラインからフルスプリントで帰陣。キミッヒとターが左側のコースを消していたため、伊藤は右側をケアする。すると、ピアリンガーが右側に切り返したタイミングで、伊藤が左足でボールをかき出したのだ。

ピアリンガーはキミッヒと交錯していたため、ファウルをアピールするも主審のホイッスルは吹かれずに、そのままプレーが続けられた。伊藤のカバーリングについてABEMAのコメント欄やSNSのファンたちは「伊藤ナイス」「ナイスカバー」「よく戻った伊藤」「ナイスだ」「頼りになる」「気が利く守備するよね」と称賛している。

この日の伊藤は、試合終盤にセンターバックを務めるなど、守備面で大きく貢献。チームは後半アディショナルタイムに、MFミカエル・オリーセのゴールで辛くも同点に追いついた。（ABEMA／ブンデスリーガ）