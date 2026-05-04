放送作家でタレントの高田文夫（77）が4日、ニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜前11・30）に生出演。近所に住む人気アナウンサーと遭遇したことを明かした。

オープニングトークで高田は「この前、近所で用事があるから家を出たんだよ。ぱっと曲がって用事がある方へ行ったら、向こうから上下ジャージーを着てこっちへ走ってくるやつがいるんだよ」と話し始めた。

すると、相手が高田の存在に気づいたそうで「俺の顔を見たら“あっ、高田先生！”って」と話しかけられたという。その人物はTBSの安住紳一郎アナウンサーだったそうで「眼鏡をさっと外して“TBSの安住です”」とあいさつされたと告白。すると、パートナーの松本明子は「えー！」と驚きの声を上げ、高田は「笑うだろ。直立不動でさ」と面白おかしく話した。

高田は以前にも近所で安住アナと遭遇したことがあったそうで「知ってるよ。前にも会ったじゃないか」と安住アナとのやりとりを明かした。高田は「俺はここだから」と自身の住まいを明かすと、安住アナは「やっぱり先生はいいところ住んでるな。これは内緒ですけど、僕はそこの裏の小さなマンションなんです。僕はいつもここを走っているんです」と話したという。

高田は番組出演時の安住アナとの違いに驚いた様子で「（街で会うと）わからないよね。夜はニュースに出てネクタイして。ジャージーでサングラスだとわからない。声をかけられてびっくりしたよ」と振り返った。