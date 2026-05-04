Wソックス同僚右腕が愕然　身体に刻まれた村上宗隆の規格外パワーの“証”「次元が違う。『こいつバケモンだな』って思わされる」

米球界でも屈指の打力を、目に見える結果で証明している村上(C)Getty Images

レギュラーシーズンが開幕して約1か月。昨年12月にホワイトソックスと2年総額3400万ドル（約53億円）の契約を締結した村上宗隆は、早々にメジャーリーグの水に慣れ、怒涛の勢いで本塁打を量産している。

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とりわけ圧巻なのは自慢のパワーだ。

開幕から34試合に出場している村上は、打率は.223とお世辞にも高くはない。さらに空振り率も43.7％というヤクルト時代から続く確実性の課題は今も抱えている。しかし、リーグトップタイの13本塁打を放っている和製大砲は、長打率.545（リーグ8位）、OPS.907（リーグ10位）、ハードヒット率62.9%（MLB全体1位）とパワー系スタッツは軒並み高い。隣り合わせとなっている“弱点”を十分に補っていると言えよう。

日本からやってきた“助っ人”として真価を発揮している村上には、同僚たちも舌を巻く。現地時間5月3日に米野球専門YouTubeチャンネル『Baseball Isn’t Boring』に出演した中継ぎ右腕のマイク・ヴァシルは「彼はめちゃくちゃいい奴だ。一つだけ言えるのは、グラウンド上での仕事ぶりが本当にプロフェッショナルだってことだ」と強調。その献身性を物語るエピソードを披露した。

「ムネのプロフェッショナルさが如実に出るのは、3打数ノーヒットとか4タコした試合だね。打てなくても仲間想いなんだ。本当にチームファーストなのさ。俺はそれが彼の全てだと思ってるし、そういう姿勢が好きなんだ」