【ひらがなクイズ】解けると爽快！ 共通する2文字を埋めてみよう！ ヒントは学校の授業
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、壮大な人類の歩み、お気に入りに変える楽しさ、そして真実とは異なる表面上の姿という、3つの言葉を選びました。学問の領域から遊びのシーン、そして心理的な描写までをつなぐ共通の2文字を、頭の中で探り当てましょう。
□□いし
き□□え
み□□け
ヒント：中身が伴っていない、うわべだけの姿のことを思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「せか」を入れると、次のようになります。
せかいし（世界史）
きせかえ（着せ替え）
みせかけ（見せかけ）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、壮大なスケールの学問、日常的な遊びの動作、そして物事の状態を表す言葉という、異なる性質の語彙を組み合わせました。音の響きを意識することで、語彙のネットワークが多角的に広がる感覚を味わえたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、壮大な人類の歩み、お気に入りに変える楽しさ、そして真実とは異なる表面上の姿という、3つの言葉を選びました。学問の領域から遊びのシーン、そして心理的な描写までをつなぐ共通の2文字を、頭の中で探り当てましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□いし
き□□え
み□□け
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↓
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↓
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↓
正解：せか正解は「せか」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「せか」を入れると、次のようになります。
せかいし（世界史）
きせかえ（着せ替え）
みせかけ（見せかけ）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、壮大なスケールの学問、日常的な遊びの動作、そして物事の状態を表す言葉という、異なる性質の語彙を組み合わせました。音の響きを意識することで、語彙のネットワークが多角的に広がる感覚を味わえたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)