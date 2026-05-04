ヴィアトリス製薬は、全般不安症（Generalized Anxiety Disorder／以下、GAD）をより多くの人に知ってもらうことを目的に、俳優・ミュージシャンの及川光博さんをメッセンジャーに起用した新TV−CM「不安症」篇、「眠れない夜」篇（各30秒）を、5月18日から関西エリアで放映開始する。新TV−CMでは、童話「三匹の子ぶた」をモチーフにしたパペットたちの不安の声に及川さんがやさしく耳を傾け、つらい不安を一人で抱え込まず、相談することの大切さを伝えている。



新TV−CM「不安症」篇のワンシーン

GADは、慢性的にコントロールしづらい不安や心配が続き、眠れない、落ち着かない、疲れやすい、集中しづらいなど、日常生活や仕事（学校）に影響を及ぼすことがある疾患。しかし、日々の不安や心配が続いていても、「自分が心配性なだけ」「性格の問題」と受け止めてしまう人は少なくない。今回の新TV−CMは、「その心配性、“GAD”かも。」をキーメッセージに、GADの正しい理解促進と適切な相談行動の後押しを目的とした啓発活動の一環として制作されたもの。日本不安症学会と協定を締結し、同学会監修の下、各種広告や公式サイト、SNSなどを通じて、GADに関する正確で信頼性の高い情報発信を行っていく。また、5月11日からは、JR東日本の「TRAIN TV」および東京メトロの「Tokyo Metro Vision」でも広告展開を開始する。



新TV−CM「不安症」篇のワンシーン

「知ろう、話そう、GAD」という呼びかけから始まる今回のCMは、オオカミや子ぶたのパペットたちが日常の中で感じている不安を打ち明け、その言葉に及川さんがやさしく寄り添うストーリーとなっている。「不安症」篇では、オオカミが次から次へと膨らんでいく不安を語る。その姿を通じて、GADの症状の一つである不安感を描きながら、それが単なる気分や性格の問題ではなく、相談した方がよい症状かもしれないことを伝えている。「眠れない夜」篇では、子ぶたが、寝る前になると不安が次々と浮かび、眠れなくなってしまう様子を描いている。不安が静かな時間に膨らみやすいことや、本人にとっては切実であることを、親しみやすい会話劇の中で表現した。



新TV−CM「眠れない夜」篇のワンシーン

CMの企画にあたっては、人々の中に埋もれてしまっている不安や心配に目印をつけ、“気づく”きっかけをつくることを目指したという。親しみやすいパペット表現を用いることで、視聴者が身構えることなく、自分や身近な人のこととして受け止められる構成にしている。また、一見強そうに見えるオオカミが不安や心配を抱えていたり、明るい子ぶたが夜になると眠れないほど不安や心配を膨らませてしまったりする姿を通じて、GADが特別な誰かだけのものではなく、誰にでも起こり得る身近なものかもしれないことを描いている。



新TV−CM「眠れない夜」篇のワンシーン

さらに、誰もが知る童話をモチーフにすることで、テーマを過度に深刻に見せることなく、自然に、そして記憶に残る形で届けることを目指した。親しみやすいキャラクターデザインと表情豊かなパペットの演技、現実と地続きに感じられる美術表現によって、物語として楽しみながらも、自分ごととして感じられる世界観に仕上げている。

一方で、GADは、日本ではまだ広く知られていない疾患。だからこそ新CMでは、視聴者が身構えずに耳を傾けられる存在が必要だったという。優しさと知性、そしてユーモアを併せ持つ及川さんは、相手を否定せずに言葉を届けられる人物。やわらかな語り口と品のあるたたずまいによって、答えを一方的に示すのではなく、不安を抱える人の隣に立ち、そっと背中を押す存在として、新CMのメッセンジャーにふさわしいと考え、起用したとのこと。このCMで及川さんは、“教える人”ではなく“寄り添う人”として登場。不安を打ち明けるパペットたちの声を受け止めながら、視聴者に自然と「相談してみてもいいのかもしれない」と感じてもらえるような存在として出演してもらっている。



新TV−CM「不安症」篇のワンシーン

CMの撮影では、GADという疾患を扱うCMの初回撮影ということもあり、現場には当初やや緊張感のある空気が漂っていたとのこと。すると、通りがけに「そんなに気を使わなくて大丈夫ですよ」「僕らはみんな『チームGAD』なんですから」と笑顔で声をかけてくれた及川さん。そのひと言によって緊張がほぐれ、肩の力が抜けると同時に、みんなが同じ目的を持つ仲間なんだという意識がそれぞれに芽生え、現場の士気が一気に高まったという。

及川さんは、監督からの演出を受けるだけでなく、「セリフの言い回し、テンポ感は、これで合っていますか？」「こういうニュアンスの方が伝わりやすいでしょうか？」などと、モニターでプレーバックを見ながら制作側の意図をしっかりと確認。「チームGAD」という自身の言葉通り、監督やスタッフと丁寧に話し合いながら、視聴者にどう届くかを真摯に考えながら、一つ一つのカットを積み上げていく姿が印象的だった。



新TV−CM「眠れない夜」篇のワンシーン

及川さんにとって、パペットたちと共演する芝居は初めて。オオカミや子ぶたたちに命を吹き込む操演スタッフの職人技を「今まで入ったことがない世界なので面白い！」と興味津々のまなざしで見つめていた及川さん。パペットと共演する芝居は初めてということだが、操演スタッフとコミュニケーションを取りながら、息ぴったりの掛け合いを披露していた。また、不安を抱えるオオカミや子ぶたが感情の揺れや呼吸を見事に表現すると、及川さんは「素晴らしい」と真っ先に声を上げて称賛。休憩中に見せるオオカミたちの何げないしぐさや表情にもひかれていた様子で、「かわいい！」とニコニコしながら呼びかける場面が何度もあった。



新TV−CM「眠れない夜」篇のワンシーン

CMに登場するオオカミと三匹の子ぶたのキャラクターは、人気イラストレーターの師岡とおる氏にデザインを依頼。個性的で親しみやすい造形が、CMの世界観の核となっている。また、背景の美術セットも、童話のようなやさしさと現実に地続きの空気感が共存するよう設計されており、童話という遠い世界ではなく、誰もが身近に感じられる世界観を構築。及川さんも「きれいな色合いですよね」と美術セットの隅々まで見渡し、そのこだわりと完成度の高さに目を奪われていた。



新TV−CM「眠れない夜」篇のワンシーン

GADの啓発CMに出演を決めた理由について及川さんは、「お話をいただいた時に興味を持った。というのも、僕自身、性格的にちょっと心配性なところがあるので、身近な問題かなと思ったんです。そして企画書、絵コンテを拝見して、パペットたちと共演する世界観でのお芝居は自身のキャリアの中で初めてだったので、その新鮮さにもひかれました」と語る。

パペットたちを優しく包み込む役どころを演じる上で意識したことを聞くと、「演じるも何も、オオカミくんと子ぶたちゃんたちをご覧ください！この子たちのかわいらしさを見たら、自然と心が優しくなってしまう。僕自身、元々優しいのですが、めいっ子たちとか、過去に共演した子役の皆さんのような感覚で共演させてもらった。ちなみに、撮影中、勝手にこの子たちに名前を付けて呼んでいたので、この場で発表したいと思う。まずは、オオカミの一狼（いちろう）くん。そして、三匹の子ぶたちゃんたちは、GADにちなんで、『G』は長女の『グミコ』ちゃん、『A』は長男の『A太郎』くん、『D』は次女で末っ子の『ドレミ』ちゃんです」と教えてくれた。



新TV−CM「不安症」篇のワンシーン

そんなかわいらしいパペットたちとの共演については、「素晴らしかったですね。パペットを操る人たちの技術はもちろん、デザインも素晴らしい。特に印象に残ったのが一狼くんの眉毛。困った時の眉毛の形がなんとも表情豊かで、心を揺さぶられたので、親身になって守ってあげたいという気持ちになった。だから、『大丈夫だよ』と伝えた。でも、親身になり過ぎて眉間にしわが寄ると・・・ちょっとサスペンスチックになるという・・・。顔が“刑事顔”なんでしょうね…刑事顔ってなんだろう」と話していた。

及川さん自身も心配が膨らんでしまう瞬間はあるか聞いてみると、「ありますね。先ほど申しました通り、心配性な性格だと自他共に認めていて、よくバンドメンバーや友達にも指摘される。なぜかというと、想像力があるから。明るい未来も想像しますが、もしかしたら、と考えてしまうことはよくあって、特にコンサートの本番前やリハーサルの時、不安要素を一つ一つつぶしていく作業をしている。例えば、ヒールを履いた女性ダンサーが本番で階段の上り下りをする時、転んじゃったらどうしようとか、打ち上げで飲んでいる時、バンドメンバーが酔ってワイングラスを倒すんじゃないかとか。そういう細かい心配は日々あります。過信しないようにと、いつも言い聞かせているので、自分自身に対しての不安はさほどありません」と語っていた。



新TV−CM「不安症」篇のワンシーン

不安や心配が強い時の及川さんなりの切り替え方法を聞くと、「お風呂に入ること。あと、お風呂に入れない時は、手を洗うのも好きですし、バスタブやトイレ掃除とか、水回りをとにかくきれいにすると、不思議と落ち着きます」とのこと。

新CMが放送される5月は、気温差や気圧の変化で何となく不調を感じる人も多いが、及川さんはそんな時どのように不調を乗り切るか聞いてみると、「5月に限らず、調子が悪い時はジタバタしたり慌てたりするのではなく、今はそういう時期なんだな、と自分自身と対話して、100点じゃなくてもいいじゃん、と思うようにしている。それぞれに及第点の設定値があると思いますが、100点を取ろうとするから苦しくなって、どんどん追い詰められていくというか。そういう時はまず80点で良しとして、それでも体調が優れない時、気分が落ち込んでしまう時は、もう60点でいいとする。そういうふうにして僕自身も、自分に課すハードルを徐々に下げていく。30代の時は85点以上でしたが、最近は70点かな。自分に優しく、という感じですね」と答えてくれた。



新TV−CMのワンシーン

CMに登場するパペットたちの名前は、撮影中に及川さんが親しみを込めて名付けたものを、そのまま公式名称として採用している。オオカミの一狼（いちろう）は、GADでよく見られる不安や心配を伝えるメインキャラ。子ぶたたちの相談役を務める心優しいオオカミ。子ぶた（長女）のグミコは、不安による“不眠”で悩んでいるメインキャラ。きょうだいの前では明るく振る舞い、いつも笑顔で家族を気遣うが、実は日々の出来事を、深く考える一面を持つ。子ぶた（長男）のA太郎は、論理的思考で、周囲を支えるしっかり者。冷静で、計画的に進めるのが得意。子ぶた（次女）のドレミは、独自のペースで、周囲に穏やかな空気をもたらす癒やしキャラ。ゆったりとした時間の流れの中で生きる、自由な発想を持っている。

ヴィアトリス製薬では、今回のTV−CMをきっかけに、より多くの人にGADという病名とその症状を知ってもらい、「自分もそうかもしれない」「身近な人にも当てはまるかもしれない」と気づくきっかけになることを期待している。また、本人だけでなく、その周囲にいる家族や友人にとっても、変化に気づき、理解を深めるきっかけになることを願っている。

［新TV−CM概要］

タイトル： 「不安症」篇、「眠れない夜」篇（各30秒）

出演：及川光博さん

放映開始日：5月18日（月）

放映地域：関西エリア（滋賀県・京都府・奈良県・大阪府・和歌山県・兵庫県）

CM本編URL：https://www.cocoro-h.jp/gad-campaign ※5月11日（月）公開予定

「こころの陽だまり」GAD サイト：https://www.cocoro-h.jp

協力：日本不安症学会

ヴィアトリス製薬＝https://www.viatris.jp/