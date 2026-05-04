ショッピングセンター公演から『千鳥の鬼レンチャン』出演まで！韓国歌手、日本進出を語る

歌手ソン・シギョンが、日本で活動中の近況を伝えた。

去る5月3日、韓国で放送されたMBCのバラエティ番組『ソラとジンギョン』（原題）では、モデルのイ・ソラが、パリの事務所とのミーティングに備え、ソン・シギョンと“名誉イギリス人”ことペク・ジンギョンから英語のレッスンを受ける様子が捉えられた。

【写真】ソン・シギョン、『千鳥の鬼レンチャン』衣装が話題

この日、ソン・シギョンは、パリファッションウィークに挑戦するイ・ソラに対し、「見せつけるようにして、成功してほしい。簡単ではないだろうけれど」とエールを送った。

すると、イ・ソラは、最近日本での活動を本格化させているソン・シギョンに「地下鉄で公演をしたって？」と質問。

これに対し、彼は、「日本のショッピングセンターでたくさん歌ったよ。フライドチキン屋の横とかで」と明かした。

2000年にデビュー後、2017年に日本1stアルバム発売と、比較的遅く日本に進出したソン・シギョン。

（写真＝MBC）2枚目：ソン・シギョン、3枚目：イ・ソラ

イ・ソラは、「あなたはそういう風にしなくても良かったのでは？いきなり東京ドーム級じゃないの？」と尋ねると、彼は、日本での活動について語り始めた。

彼は、「今、高麗青磁の（ような衣装で出た）番組（『千鳥の鬼レンチャン』）のせいでバズっちゃって。ソン・シギョンすごいって言われるけど、韓国の反応を見たら、服の話ばかりだった」と、歌唱力よりも独特な衣装で話題になったエピソードに触れた。

また、イ・ソラは「韓国のファンはあなたのことを知っているからね。目についたものを適当に着ているでしょ？」と聞くと、ソン・シギョンは「違うよ。僕のような人たちは、匂いを嗅いでから着るんだ。鏡で確認はしない」と冗談を言った。

（記事提供＝OSEN）

◇ソン・シギョン プロフィール

1979年4月17日生まれ。2000年10月に歌手デビューし、「第16回ゴールデンディスク新人歌手賞」を受賞。歌唱力において韓国バラード歌手のトップクラスに君臨し、 “バラードの皇帝”と呼ばれる。人気ドラマ『シークレット・ガーデン』『星から来たあなた』『雲が描いた月明り』『青い海の伝説』などのOSTを自作・歌唱したことも有名。歌手活動に限らず、日本でもNHK Eテレ『ハングル講座』のレギュラーをはじめ、各種バラエティ番組で存在感を示している。