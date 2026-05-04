矢田亜希子、刺身ズラリの豪華食卓公開「新鮮そうなお刺身たくさん」「料亭みたい」と反響
【モデルプレス＝2026/05/04】女優の矢田亜希子が5月2日、自身のInstagramストーリーズを更新。新鮮な刺身の豪華な食卓を公開した。
【写真】47歳美人女優「豪華すぎる」2種の刺身並んだお店級食卓
矢田は「＃おうちごはん」と書かれたちゃぶ台の絵のスタンプを添えて「五島列島直送のお魚たち！炊き立て土鍋白米とお刺身」「お出汁は後にブリしゃぶでも食べました」と記し、土鍋で炊いたご飯を投稿。続けて黒い大皿にずらりと綺麗に並べられたイシダイとウメイロの刺身の写真を公開した。
これらの投稿に、ファンからは「新鮮そうなお刺身たくさん」「すごく美味しそう」「豪華すぎる」「お米が光ってる」「ウメイロって珍しい」「」「料亭みたい」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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【写真】47歳美人女優「豪華すぎる」2種の刺身並んだお店級食卓
◆矢田亜希子、豪華食卓公開
矢田は「＃おうちごはん」と書かれたちゃぶ台の絵のスタンプを添えて「五島列島直送のお魚たち！炊き立て土鍋白米とお刺身」「お出汁は後にブリしゃぶでも食べました」と記し、土鍋で炊いたご飯を投稿。続けて黒い大皿にずらりと綺麗に並べられたイシダイとウメイロの刺身の写真を公開した。
◆矢田亜希子の投稿に反響
これらの投稿に、ファンからは「新鮮そうなお刺身たくさん」「すごく美味しそう」「豪華すぎる」「お米が光ってる」「ウメイロって珍しい」「」「料亭みたい」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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