左足首の骨折から復帰したタレントの松本明子が３日に自身のインスタグラムを更新した。

「沢山のお見舞いありがとうございます」と書き始めた松本。「浅野ゆう子様手を握って涙ぐんで下さり励まして下さりありがとうございました。城戸真亜子様沢山のフルーツをありがとうございました。ももいろクローバーＺ高城れに様お忙しい中リカバリーウェアをいただきありがとうございました。西村知美様ギフトをいただきありがとうございます。（千絵ちゃんと）にしおかすみこ様、宮島咲良様、高級梅干しをありがとうございます」と感謝をつづり、女優・浅野ゆう子、女性アイドルグループ「ももいろクローバーＺ」の高城れに、タレントの西村知美、お笑いタレント・にしおかすみこ、フリーの宮島咲良アナウンサーらとのショットをアップ。

最後に「皆様の笑顔に癒されました幸せ者です！早く回復出来るよう頑張ります」と投稿を締めた。

この投稿には「松本さんのお人柄が良いのでしょう 皆に愛されてますね 完治祈ります」「当たり前かも知れませんがきちんと感謝できるアッコさん素敵です だから皆さんに愛されてるんですね」「引き続きお大事にしてください」などの声が寄せられている。