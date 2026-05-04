人気バンド集結「OTODAMA」初日中止「暴風雨による施工物の損傷が激しく」5日公演は協議中
【モデルプレス＝2026/05/04】5月4日・5日の2日間にわたり大阪・泉⼤津フェニックスにて開催される予定だった「OTODAMA’26」の初日公演の中止が、当日、公式サイトにて発表された。
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公式サイトでは「本日予定しておりましたOTODAMA’26は、昨晩の暴風雨による施工物の損傷が激しく大変残念ではありますが開催を中止といたします」と発表。「明日の開催に関しては、復旧の目処を協議の上、本日中にご案内いたします」と伝えた。
中止となった4日はiri、OKAMOTO’S、くるり、羊文学らが出演するはずだった。なお5日の公演はクリープハイプの尾崎世界観、ORANGE RANGE、コレサワ、SHISHAMOらが出演予定となっている。（modelpress編集部）
5／4「OTODAMA’26」開催中止のお知らせ
本日予定しておりましたOTODAMA’26は、昨晩の暴風雨による施工物の損傷が激しく大変残念ではありますが開催を中止といたします。
明日の開催に関しては、復旧の目処を協議の上、本日中にご案内いたします。
払い戻しに関しては、後日ご案内しますので、お手元のチケットは大切に保管ください。
楽しみにしてくださっていたお客様には 心苦しいですが、ご理解よろしくお願いいたします。
清水音泉／読売テレビ／サウンドクリエーター
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◆「OTODAMA’26」暴風雨による損傷で初日中止
公式サイトでは「本日予定しておりましたOTODAMA’26は、昨晩の暴風雨による施工物の損傷が激しく大変残念ではありますが開催を中止といたします」と発表。「明日の開催に関しては、復旧の目処を協議の上、本日中にご案内いたします」と伝えた。
◆全文
5／4「OTODAMA’26」開催中止のお知らせ
本日予定しておりましたOTODAMA’26は、昨晩の暴風雨による施工物の損傷が激しく大変残念ではありますが開催を中止といたします。
明日の開催に関しては、復旧の目処を協議の上、本日中にご案内いたします。
払い戻しに関しては、後日ご案内しますので、お手元のチケットは大切に保管ください。
楽しみにしてくださっていたお客様には 心苦しいですが、ご理解よろしくお願いいたします。
清水音泉／読売テレビ／サウンドクリエーター
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