香坂みゆき「偶然」お揃いコーデの親子ショット公開「オシャレ家族」「背の順で並んでて可愛い」の声
【モデルプレス＝2026/05/04】歌手でタレントの香坂みゆきが5月3日、自身のInstagramを更新。偶然の家族お揃いスタイルを公開し、反響が集まっている。
【写真】63歳女優「絵になる親子」息子らとの“偶然お揃い”3ショット
香坂は「出かけるよ〜！ってみんな揃ったら おんなじ様な色着てる」とつづり、家の中で撮影されたと思われる写真を公開。黒のトップスにカーキのパンツを履いた香坂の横にカーキ・ベージュのシャツと黒のパンツを、そしてその横には白のトップスとカーキのパンツを履いた男性2人が背の順で並ぶ様子が収められており、「＃お揃い ＃親子 ＃偶然」と添えている。
この投稿には「仲良しですね」「同じDNAが物語っていますね」「絵になる親子」「シンプルだけど様になってて素敵」「オシャレな家族」「格好良い」「背の順で並んでて可愛い」などとコメントが寄せられている。
香坂は1994年に元タレントの清水圭さんと結婚。1997年に長男、2002年に次男が誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】63歳女優「絵になる親子」息子らとの“偶然お揃い”3ショット
◆香坂みゆき、偶然のお揃いコーデ披露
香坂は「出かけるよ〜！ってみんな揃ったら おんなじ様な色着てる」とつづり、家の中で撮影されたと思われる写真を公開。黒のトップスにカーキのパンツを履いた香坂の横にカーキ・ベージュのシャツと黒のパンツを、そしてその横には白のトップスとカーキのパンツを履いた男性2人が背の順で並ぶ様子が収められており、「＃お揃い ＃親子 ＃偶然」と添えている。
◆香坂みゆきの投稿に反響
この投稿には「仲良しですね」「同じDNAが物語っていますね」「絵になる親子」「シンプルだけど様になってて素敵」「オシャレな家族」「格好良い」「背の順で並んでて可愛い」などとコメントが寄せられている。
香坂は1994年に元タレントの清水圭さんと結婚。1997年に長男、2002年に次男が誕生した。（modelpress編集部）
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