かつて政権交代の一翼を担い、総理大臣まで輩出した政党の面影は、もはやどこにも見当たらない。

2026年4月29日に開催された社会民主党（社民党）の定期党大会は、同党内部の亀裂を露呈する場となった。9期目の任期に入る福島瑞穂党首の振る舞いに対し、党内や長年の支援組織から公然と批判の声が上がったのである。

党首選後の「発言封じ」と辺野古沖ボート転覆事故

発端となったのは、定期党大会での福島党首のあいさつだ。昨今の党勢衰退や内部の混乱について、福島氏は壇上で、

「社民党を壊そうというあらゆる勢力と戦う」

と発言した。自らの責任には触れず、「外部の敵」に原因を求めるかのような印象を与えた。

これを批判したのが、今春の党首選で福島氏に敗れた大椿裕子氏である。大椿氏は自身のSNSで、

「党首が『社民党を壊そうというあらゆる勢力と戦う』などという陰謀論めいた事を言うべきではないと思います。内側の課題に向き合って行きましょう」

と指摘した。

また、同大会に来賓として出席した、長年党を支えてきた全国労働組合連絡協議会（全労協）の渡辺洋議長も、祝賀の場にもかかわらず、

「社会民主主義を掲げる政党はこれからも必要であり、リベラル勢力を束ねる勢力は必要。でもその役割を現在の社民党に期待できるのか」

と異例の苦言を呈した。

渡辺議長がこうした発言に至った背景には、2つの問題がある。

ひとつは、党首選直後の記者会見で、福島氏側が落選した大椿氏らに発言の機会を与えなかった、いわゆる「発言封じ」への対応である。

もうひとつは、沖縄・辺野古沖で発生したボート転覆事故に関し、党幹部が「新基地建設を続けるのが悪い」と発言し、責任を政治的主張にすり替えたかのように受け取られた点だ。

多様な意見の尊重を掲げるリベラル政党が、対立候補の発言機会を制限し、事故の責任を政治的主張へと結び付ける姿勢に対し、有権者やメディアからも厳しい視線が注がれている。

党首就任も国政選挙のたびに議席は減少

そもそも、日本社会党から社民党へと改称した1996年以降、同党はかつての組織基盤と支持層を新進党や旧民主党に奪われ、衰退の一途をたどってきた。

そうした中、1998年の参院選でリベラルな市民層の支持を集めて国政入りしたのが、弁護士として市民運動や慰安婦問題などに取り組んできた福島瑞穂氏である。

2003年の衆院選では、社民党は12議席減の6議席と大敗し、かつて「マドンナ旋風」を巻き起こした土井たか子党首が引責辞任に追い込まれた。その後を託されたのが福島氏だった。

しかし、福島氏が党首に就任しても、党勢の低迷に歯止めはかからなかった。

2009年の民主党政権発足時には連立与党入りし、福島氏も内閣府特命担当大臣として初入閣したものの、翌年、米軍普天間飛行場の移設問題で署名を拒否して罷免され、連立を離脱することとなる。

この対応は平和政党としての姿勢を示した一方で、政権担当能力を疑問視され、現実路線を求める労働組合や無党派層の支持離れを招いた。

その後も国政選挙のたびに議席は減少し、福島氏は2013年に一度党首を辞任したが、党勢はさらに厳しさを増していった。

「先輩方が築いた遺産をすべて食いつぶしたのは党首だ」

2020年2月22日、福島氏は党首に復帰したが、この時点で社民党の国会議員はわずか4人にまで減少していた。同年11月14日の臨時党大会では、党の将来を左右する重大な局面が訪れる。

当時、野党の分散に対する危機感から、吉田忠智幹事長（当時）や吉川元氏らは「より大きな野党勢力の結集」を目指し、立憲民主党への合流を強く推進した。

しかし、福島党首は社民党の存続を強く主張し、党は大きく分裂することとなる。

この党大会の激しい対立については、ジャーナリストの長谷川学氏が『サンデー毎日』（2020年12月13日号）で詳しく報じている。

それによれば、壇上に立った沖縄選出の照屋寛徳衆院議員（当時、2022年逝去）は、かつて自らが党首に推した福島氏に対し、

「先輩方が築いた遺産をすべて食いつぶしたのは党首だ」

と厳しく批判したという。

福島氏を除く3人の国会議員は合流推進派であり、最終的に分党により党は分裂した。

この結果、実務を担っていた党員の多くが離れ、社民党は福島氏を看板とした個人商店的な組織へと変質したと言える。

そして、その体質は現在も大きく変わっていないように見える。

日本において社会民主主義の理念を掲げ、労働者やマイノリティーの権利を守る政党の存在意義は決して小さくない。

それだけに、組織が内部の異論を受け入れられないのであれば、リベラルの理想そのものが問われることになるのではないか。

社民党が現在の個人商店的な体制から脱却し、再び党勢を回復させる日は訪れるのだろうか。